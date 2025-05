Danski kolesarki as Mads Pedersen (Lidl – Trek) je danes na 108. Dirki po Italiji prišel še do druge zmage, po petkovem slavju v Tirani, je danes dobil še sprint v Valoni in od Primoža Rogliča (Red Bull – BORA – hansgrohe) spet prevzel rožnato majico vodilnega na dirki. Zasavca pa se je bal tudi v zaključku današnje etape. "Vsekakor ni nenevaren, paziti smo morali tudi nanj," je povedal 29-letni sprinter.

Po včerajšnjem kronometru, v katerem je Primož Roglič z drugim mestom prevzel rožnato majico vodilnega na Giru, je bilo bolj ali manj jasno, da je danes na etapi, v kateri smo pričakovali sprinterski obračun za zmago, ne bo branil na vse pretege. A Rogličevi kolegi iz Red Bull – BORE – hansgrohe so svojega kapetana vse do zadnjega kilometra držali povsem v ospredju glavnini in ga s tem varovali pred morebitnim padcem, Zasavčeva prisotnost pa je v zaključku malce zaskrbela tudi sprinterske ase.

Ne bi bilo prvič, da bi se Roglič spustil v boj za sprintersko zmago, a tokrat se je, ko je bilo to varno, vendarle umaknil in le varno pripeljal v cilj. Do zmage je sprintal Mads Pedersen, ki pa je v cilju nato priznal, da je bil z moštvenimi kolegi iz Lidl – Treka pozoren tudi na Slovenca. "Prav nič me ni presenetilo, da je zraven. Pri tem fantu me ne preseneča nič. Želel si je biti spredaj, da bi se izognil morebitnim težavam, padcem. Zagotovo pa bi poskušal tudi zadržal majico, če bi se mu ponudila priložnost. Vsekakor ni bil nenevaren, zato smo morali paziti tudi nanj," je razlagal Pedersen, ki je z 52. profesionalno zmago danes postal tudi danski rekorder.

"Vsekakor ni bil nenevaren, zato smo morali paziti tudi nanj." Foto: Guliverimage

Na večni lestvici kolesarjev z največ zmagami je prehitel Rolfa Sorensena, specialista za klasike, ki je med leti 1985 in 2002 nabral 51 etapnih zmag. Dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji Jonas Vingegaard je na večni lestvici danskih asov tretji z 38 zmagami.

Komaj čaka, da bo lahko Cicconeju vrnil uslugo

Pedersen je z desetimi sekundami bonusa prevzel skupno vodstvo na dirki in ima zdaj pred Rogličem devet sekund prednosti. Etapa se je odvila po načrtu, pravi nekdanji svetovni prvak. "Načrt je bil, da na dolgem klancu navijemo dober tempo, ampak ga nadzorujemo, da mi ne bi bilo treba iti prek limita. Vsi so opravili izjemno delo, po klancu pa smo nadzorovali dirko, vse se je izteklo, kot smo si želeli, posebej moram pohvaliti Giulia Cicconeja in Thomasa Vacka, ki sta mi pripravila neverjeten 'lead-out'. Vau! Zdaj imam dve zmagi, vrnil sem se v rožnato, dobili smo vse, kar smo si želeli."

Zaključek tretje etape Gira:

🔻Bis repetita for Mads Pedersen and Lidl-Trek!

A stunning team effort in the streets of Vlorë, and once again, a perfect delivery from the Dane



🔻Ancora loro! Mads Pedersen e la Lidl-Trek colpiscono di nuovo! Lavoro di squadra impeccabile tra le strade di Valona e un'altra… pic.twitter.com/qUHuxa1jXL — Giro d'Italia (@giroditalia) May 11, 2025

30-letni Italijan Ciccone je adut Lidl - Treka za gorske etape, pa se vseeno žrtvuje za ekipo tudi na ravnini. "Jasno mi je, da ima Ciccone svoje cilje v nadaljevanju dirke, a je vseeno trošil moči zame, kar veliko pove o njegovem značaju. Pri Lidl – Treku se podpiramo, tudi v etapah, ki ne ustrezajo karakteristikam posameznika, zato komaj čakam, da pridemo v hribe in mu vrnem uslugo," je odločen Pedersen, ki bi lahko rožnato majico zadržal do sedme etape, prve, ki se bo končala s ciljem v klanec.

Giro se bo po ponedeljkovem prvem dnevu premora v torek nadaljeval z bolj ali manj ravninsko 189-kilometrsko etapo od Alberobella do Lecceja. Kolesarska karavana se bo iz Albanije v Italijo preselila s trajektom.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: