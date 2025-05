Primož Roglič doživel v Albaniji lepo presenečenje

"Takrat je bila ena etapa do konca, zdaj jih je še 19," je ob prevzemu majice po sobotnem kronometru v glavnem mestu Albanije povedal Primož Roglič in nato v uradnem prenosu še dodal: "To je lepo presenečenje. Na koncu si jo vsi želimo imeti in vesel sem, da jo imam."

Presenetil ga je razplet

Roglič je drugi etapo – posamični kronometer po ulicah Tirane – končal na drugem mestu, le sekundo za zmagovalcem Joshuo Tarlingom (INEOS Grenadiers). Tesna pa je bila razlika tudi v boju za skupno vodstvu. Za vsega sekundo je prehitel Madsa Pedersena (Lidl - Trek), junaka petkove šprinterske etape, in si nadel rožnato majico.

Na vprašanje, zakaj je bilo zanj presenečenje, je odgovoril: "Vedel sem, da sem močan, ampak nikoli ne veš, kako hitri bodo šli drugi. Na koncu je odločala ena sekunda. Zelo vesel sem za rezultat."

Rožnata majica ne spremeni načrta

Čeprav je zdaj uradno vodilni, Roglič pravi, da to ne vpliva na dolgoročni cilj: "Še vedno ostaja isti načrt. Imeti rožnato majico na koncu, v Rimu. Jutrišnja etapa je bolj pisana na kožo Pedersenu. Morda si jo bodo vzeli nazaj, bomo videli."

Primož Roglič je dal na kronometru vse od sebe. Foto: Ana Kovač

Roglič se sicer zaveda, da bodo odločilni dnevi šele prišli na vrsto. Kar 19 etap je pred kolesarji in prave gorske etape bodo šele sledile, zlasti v zadnjem peklenskem tednu, a izpostavlja: "Vedno pravim, bolje je biti spredaj kot zadaj. Dobre noge sem imel in dobro sem odpeljal."

Tratnik odigral pomembno vlogo. Vozil se je za njim v avtu.

Kronometer ni bil lahek, je poudaril. Razmere so bile drugačne kot na ogledu: "Bilo je precej bolj vetrovno. Ceste so bile spolzke, zato sem na vseh ovinkih vozil varno. Zelo sem zadovoljen, kako sem odpeljal," je povedal Roglič.

Jan Tratnik je tudi danes odigral pomembno vlogo, pa čeprav je šlo za posamični kronometer. Foto: Guliverimage

Zanimivo vlogo pa je odigral tudi Jan Tratnik, ki je bil prav tako odličen in imel 11. rezultat z vsega 18 sekundami zaostanka za Tarlingom. Ker je štartal pred Rogličem, je bil za ekipo odličen test in je Rogliču podal drugačno perspektivo trase, kar je šampion povedal slovenskim novinarjem v Albaniji: "Top je bilo, da je Jan vozil pred mano. Odpeljal ga je na polno, iz avta sem dobil uporabne informacije, kje se da hitro voziti, kje moraš paziti. Ko gledaš iz avta, vse deluje bolj grozno, kot ko si sam na kolesu. Takrat ni problema," je pojasnil Roglič.

Rožnato? "Takoj bi podpisal."

Na vprašanje, ali bi podpisal, da ima že drugi dan rožnato majico, je bil njegov odgovor hiter: "Takoj bi podpisal. Imamo sladke skrbi izbirati, kdaj jo boš oblekel."

Foto: Ana Kovač

V nedeljo bodo kolesarji odpeljali še zadnjo etapo v Albaniji, preden se preselijo v Italijo, kjer bo napeto šele začelo postajati. Prav lahko se zgodi, da bo Roglič že jutri predal rožnato majico, če bo na koncu prišlo do ciljnega šprinta, v katerem bo med najboljšimi zagotovo Mads Pedersen, ki bi na ta račun prišel do bonifikacijskih sekund, na račun katerih bi lahko vnovič oblekel prestižno rožnato majico.

A jo ima za zdaj na svojih plečih slovenski kolesarki šampion, ki je dal vsem tekmecem za skupno zmago vedeti, da je v odlični formi. Največji konkurent Juan Ayuso (UAE Emirates), ki je včeraj padel, je za njim denimo zaostal 16 sekund, preostali pa še bistveno več.

Rezultati 2. etape

