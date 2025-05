Rogličev skok v rožnato, izjava direktorja nasmejala

"Lepo bi bilo zmagati etapo. Šlo je kot na vlaku smrti. A si želiš rožnato majico drugi dan ali ne? Imamo jo in smo zelo ponosni," je po etapi povedal športni direktor ekipe Red Bull – BORA - hansgrohe Rolf Aldag, ki je nato v smehu dodal: "Ali jo lahko menjamo? Zmaga v etapi za rožnato majico in se kasneje v dirki pogovarjamo o njej? Ne moremo. Vzamemo, kar je."

Roglič v drami sekund ob zmago, a po drugi drami do rožnate majice

Britanski mladi specialist Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) je bil tokrat najhitrejši na kronometru, Primož Roglič pa je za njim zaostal za vsega sekundo in zasedel drugo mesto. Dovolj, da je v skupnem seštevku skočil na vrh. In na koncu je tudi za sekundo prehitel v boju za rožnato majico Madsa Pedersena, ki je po petkovi zmagi kolesaril v kronometru na krilih rožnate majice. Do nje bi lahko spet prikolesaril že v nedeljo, če bo navkljub razgibani etapi na konuc prišlo do ciljnega šprinta.

Sicer pa bosta takoj po prihodu v Italijo prišli na vrsto dve šprinterski etapi, ki bosta ustrezali Dancu.

Primož Roglič je že drugi dan Gira v rožnati majici. Foto: Ana Kovač

Ekipa se zaveda, kaj šele prihaja na vrsto

Aldag, ki vodi nemško-avstrijsko zasedbo, opozarja, da je pred njimi še dolga pot: "Pomembno je, da so vsi odlično opravili svojo nalogo. Imamo rožnato majico in smo veseli. A glavno delo se šele začenja."

Slovenski navijači so tudi v Albaniji. Foto: Ana Kovač

Roglič se je na dirki po Italiji že povzpel na najvišjo stopničko – tako kot lani Tadej Pogačar je tudi on drugi dan oblekel prestižno majico. Roglič je tako že drugi dan Gira v Albaniji nakazal, da je v izvrstni formi in pripravljen, da kot leta 2023 osvoji italijansko tritedensko pentljo.

Rezultati 2. etape Gira d'Italia

Takrat jo je z izjemno vožnjo predzadnji dan s posamičnim kronometrom na Svete Višarje, na katerih je ugnal Gerainta Thomasa in se izstrelil na vrh. Letos si želi ponoviti uspeh, a bo konkurenca še bolj neizprosna. V igri so tudi Tadej Pogačarjev moštveni kolega Juan Ayuso, ki je v soboto na kronometru izgubil 16 sekund, in drugi. A so vsi na sobotnem kronometru izgubili nekaj dragocenih sekund v primerjavi z nekdanjim smučarskim skakalcem.