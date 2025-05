"Spraševal sem se, kakšno taktiko imajo, da to rožnato majico prepustijo drugemu," nam je po nedeljski tretji etapi 108. Dirke po Italiji, v kateri je slovenski as Primož Roglič skupno vodstvo na Giru vrnil Dancu Madsu Pedersenu, povedal nekdanji slovenski profesionalec Kristijan Koren. Roglič mora kot glavni favorit za skupno zmago na dirki v prvih dveh tednih predvsem varčevati z močmi in vse obveznosti, ki jih prinaša rožnata majica, temu zagotovo ne pripomorejo, še pravi.

Že po sobotnem kronometru, v katerem je Roglič z drugim mestom prišel do skupnega vodstva na dirki, je Kristijan Koren pogledal profil nedeljske etape in razmišljal o tem, kako se bo Zasavčeva ekipa Red Bull – BORA – hansgrohe znebila sladkega bremena. "Pomislil sem, da bodo morda pustili kakšen beg dovolj daleč, da nihče ne bo imel motiva loviti, pa se je hitro videlo, a ima Lidl – Trek velik interes, da pride do šprinta, v tem pa bi odločale bonifikacijske sekunde, saj sta bila z Rogličem tako blizu, da bo majica logično Pedersenova," nam je nekdanji profesionalec povedal o morebitnih načinih.

Padec Lande kot opozorilo

Tudi Korena je pretresel padec Mikela Lande. Foto: Vid Ponikvar Roglič je že v soboto namigoval, da bo Mads Pedersen v nedeljo spet prevzel skupno vodstvo na dirki in prav to se je naposled tudi zgodilo, ko je Danec zmagal v sprintu. A Roglič je bil še do zadnjega kilometra tretje etape z moštvenima kolegoma povsem v ospredju. Šlo je za varnostno taktiko, na varnem v ospredju so Rogliča kolegi držali tudi v petek. "To bodo po mojem delali na vseh tovrstnih etapah, tako se namreč najlažje izogneš padcem, saj, kot smo videli že prvi dan pri Mikelu Landi, se kaj neprijetnega hitro lahko zgodi tudi velikim kolesarjem. Prevelika hitrost, nepazljivost in si hitro na tleh. Sploh v prvi etapi, ki je bila še malce bolj živčna," pravi Koren.

Španski veteran Landa, kapetan moštva Soudal Quick-Step, pa Francoz Geoffrey Bouchard (Decathlon AG2R La Mondiale) sta bila žrtvi padca v zaključku prve etape in sta huje poškodovana z Girom že končala. Landa je bil eden o kandidatov za najvišja mesta, njegova nesreča je pretresla tudi našega sogovornika. "Res nesrečno za Lando, zdaj je šel ves ta trud, ki ga je vložil v priprave za to dirko v nič. Prvi del sezone je šel v nič. Zdaj ga čaka kar nekaj časa okrevanja, saj tu ne gre za poškodbo, pri kateri bi lahko rekli, da bo samo malo stisnil zobe. Dolgo bo v ležečem položaju. Tudi forma bo šla, letošnja sezona je žal zanj že prečrtana."

Na grand tourih ni dneva, ko bi se lahko sprostil

Prav na etapah, za katere radi rečemo, da bodo favoriti na njih bolj ali manj počivali, se po navadi lahko zalomi. Etape, v katerih se za zmago potegujejo sprinterji, so lahko prav dramatične. "Res je, dostikrat se ti zdi, da je kakšna etapa na papirju lahka, čisto ravninska, nato pa se zgodi kakšen stranski veter, pa je treba biti izjemno pazljiv, da grupa ne poči in da ne ostaneš zadaj. V takšnih etapah priložnosti iščejo tudi ekipe, ki morda nimajo kakšnih izrazitih favoritov za skupni seštevek, pa takšne, ki nimajo favoritov za etapne zmage, pa poskušajo zato s pobegi in s tem naredijo dirko težjo. Na grand tourih tako skoraj ni dneva, ko bi se lahko sprostil," pravi Koren.

Če so povsem ravninske ali prave gorske, še nekako predvidljive, saj na njih red delajo ekipe s favoriti, bodisi sprinterskimi bodisi hribolazci, pa so še najbolj nepredvidljive in divje te razgibane, mešane etape, ki smo jih videli v petek in nedeljo in kakršne nas čakajo tudi v naslednjem tednu na Giru. "Na takšnih dirko naredijo težko kolesarji, ki niso najboljši šprinterji, in bi se radi takšnih otresli. Kolesarji, ki se borijo za generalno razvrstitev v takšnih primerih samo sledijo, dajo enega kolesarja naprej, da vleče glavnino. Tako so delali v Red Bullu v nedeljo, ko so narekovali tempo, pa se nato umaknili Lidlu, ki je nato držal minuto, minuto in pol zaostanka za ubežniki. V cilj pa je prišla skupina dobrih 80 kolesarjev, kar pomeni, da je bil tempo na dveh klancih prej precej konkreten."

Za ene obremenitev, za druge pridobitev

Zakaj točno je rožnata majica oziroma katerakoli majica vodilnega na grand touru taka obremenitev, da se je favoriti tako otepajo prezgodaj na dirki? "Majica vodilnega prinaša cel kup obveznosti, vsak dan so novinarske konference, pa potem te še novinarji oblegajo, jim moraš biti na razpolago in na tritedenski dirki se takšnih dni nabere, to te izčrpa," je našteval Koren. A kar je za enega breme, je za drugega nadvse dobrodošla "obremenitev". "Mads Pedersen pa bo zdaj to majico lahko nosil še štiri, pet dni, kar je odlično za ekipo Lidl - Trek, za njihove sponzorje in tako naprej. Pokazal je, da je najboljši sprinter v pelotonu in bo še kar nekaj etap vodilni."

Favoriti za skupno zmago morajo v prvih dveh tednih predvsem varčevati z močmi, to zagotovo velja za Rogliča in njegovo Boro. V nadaljevanju Gira jim bo brez majice vodilnega lažje tudi v taktičnem pogledu. "Enega kolesarja bodo žrtvovali, da bo vozil v ospredju, dva se bosta držala ob Rogliču, eden je za nošenje bidonov, kot sem bil v času kariere jaz. V prvih dveh tednih ne smejo izrabljati kolesarjev, ki jih bodo potrebovali v finalu, na klance v zadnjem tednu. Zdaj je delo za tiste, ki so močnejši po ravnini. Točno se spomnim, ko smo bili na Giru z Bahrainom. Striktno nam je bilo naročeno, da kolesar kot je Domenico Pozzovivo, ki je bil res dober v klanec, ostane svež za zadnji teden. Edino v kakšnih kritičnih situacijah, ko smo bili še na koncu z energijo, nas je reševal in hodil po bidone. Ampak na splošno se je pa varčeval, da je v zadnji teden prišel kolikor toliko svež. Zadnji teden je tako ali tako najbolj peklenski, zato se morajo favoriti zdaj čim manj izpostavljati, tudi Roglič, ki ima ves čas ob sebi pomočnike in je dobro pokrit."

Roglič po Korenovem mnenju "dirka z glavo", sezono si je zastavil z jasnimi cilji in formo temu primerno stopnjuje. "Zmagal je v Kataloniji, potem je šel na višino in ko se je po dvajsetih dneh vrnil, se ta njegova forma samo stopnjuje. Če ne bo nobenih padcev ali bolezni, pa opozarjam, da se v treh tednih, kljub temu, da je zelo previden, lahko zgodi marsikaj, mislim, da je velik favorit. Na startni listi ni takih velikih imen, ki bi ga lahko resno izzvala. Odločil se je, da zmaga Giro, ker bo na Toru to zanj malo težje."

Ambasador projekta "My Tour of Slovenia"

Kristijan Koren je tudi ambasador letošnje zanimive novosti na dirki Po Sloveniji, ki se bo začela le nekaj dni po koncu Gira (od 4. do 8. junija). Na posebnem dogodku "My Tour of Slovenia" bodo imeli rekreativni kolesarji priložnost prevoziti del kraljevske četrte etape slovenske pentlje, 81,9-kilometrsko preizkušnjo od Mozirja do kabinske postaje na Golteh s kar dva tisoč metri višinske razlike. Dirka "My Tour of Slovenia" bo na sporedu v soboto, 7 junija. "To bo tekma po isti trasi, kot jo bodo odpeljali profesionalci. Bo malo krajša, ampak najtežji del je pa isti, na Golte. To je ena zanimiva priložnost za rekreativne kolesarje, ki so zaljubljeni v ta šport, da se bodo lahko primerjali s tekmovalci najvišjega kova. To pa tudi dobra reklama, organizator dirke je res dobil dobro idejo," se veseli Koren.

Sam bo del dirkaške karavane in bo tam na voljo za kakršnakoli vprašanja. "Udeleženci te dirke profesionalce spremljajo le po televiziji ali v drugih medijih, zdaj pa bodo imeli priložnost izvedeti tudi kakšno bolj insajdersko stvar. Za vprašanja smo vedno odprti," pravi Primorec, ki je v profesionalni karieri pedala poganjal za ekipe Liquigas, Cannondale in Bahrain Merida.

Pa ima namen rekreativcem pokazati tudi malo profesionalne hitrosti? "Mislim, da bodo kolesarji, ki bodo tam, bolje pripravljeni od mene. Včasih me še kdo vpraša, če bom kaj dirkal rekreativno in lani, ko sem bil na maratonu Franja, sem hitro videl, da sem naredil napako, ko sem se odločil tekmovati. Sva bila z Robiejm Kranjcem skupaj, ki me je prosil, če ga lahko vozim po grupi, kot sem svoj čas glavne zvezde, pa sem si rekel, tako pa se da dirkati. Pripeljal sem ga do Kladja, nato pa sem spustil, ker sem nekaj moči porabil že prej. Sem jih pa nato spet ujel, tako da je bilo dobro. Zdaj pa imam malo manj kilometrov na kolesu kot lani. Zimo sem izkoristil, bil sem kar nekaj na snegu, s kolesom pa se peljem, ko je priložnost. No, v vsakem primeru se bom udeležil z veseljem. Ne morem opa obljubiti, da bom lahko dosegal neke hude cone, kot smo jih imeli včasih zastavljene."

