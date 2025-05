Kot je razkril v iskrenem intervjuju za časnik Feltet, je izpad iz ekipe za Giro močno vplival nanj. 24-letni Danec je bil še aprila na Dirki po Alpah prepričan, da bo letos prvič nastopil na tritedenski dirki, a je na koncu ostal brez povabila. "Teden dni pred Dirko po Kataloniji (v začetku aprila, op. a.) mi je ekipa sporočila, da se usmerjajo v drugo smer. Rekli so, da imamo v ekipi druge, ki so boljši v vodenju ekipe na ravnini. Bil sem zelo razočaran, saj sem verjel, da bom izbran v ekipo za Giro. Vedno sem si želel, da bi igral pomembno vlogo, tudi če bi bila to moja prva velika dirka."

Primož Roglič je od favoritov za skupno razvrstitev v najboljšem položaju. Po štirih etapah je na drugem mestu, od rožnate majice ga loči le sedem sekund. Foto: Guliverimage

"Zelo me je prizadelo, da nisem bil na startu Gira," je bil zelo iskren Wandahl. "Ne bi rekel, da je to uničilo moj odnos z ekipo, a pogodbe še nisem podaljšal. Pogovarjamo se in upam, da bomo v nekaj tednih našli rešitev – kakršnakoli že bo. Še vedno se v tej ekipi počutim dobro, a vedno moraš razmišljati tudi o drugih možnostih. Zdaj poskušam gledati naprej in izkoristiti svojo dobro formo. Na Dirki po Madžarski (začenja se danes) bom lovil zmagovalni oder v skupni razvrstitvi," je napovedal.

Po tem, ko je ostal brez nastopa na Giru, in ob dejstvu, da prav gotovo ne bo v ekipi za Tour de France, si Danec želi vsaj nastopa na zadnji tritedenski dirki sezone, španski Vuelti. "Zelo pomembno je, da letos odpeljem vsaj eno tritedensko dirko. To je že moje peto leto v ekipi," je še opozoril.

