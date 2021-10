Verstappen: Ne bom imel nočnih mor

"Ne bom se zbujal sredi noči in imel nočnih mor, če ne postanem svetovni prvak," razlaga vodilni v prvenstvu formule 1 Max Verstappen. V preteklih dveh sezonah tretji v skupnem seštevku ima letos prvič realno možnost, da dvigne lovoriko in z Red Bullom konča sedemletno premoč Mercedesa.

Šest točk razlike in šest dirk do konca prvenstva. Razplet sezone formule 1 bi bil težko še bolj zanimiv. Vodi Max Verstappen (Red Bull), ki je letos dobil že sedem dirk, sledi pa mu Lewis Hamilton (Mercedes), to sezono zmagovalec petih dirk. Ta konec tedna bodo dirkali na dirkališču, kjer je pet od svojih stotih zmag dosegel Hamilton, Verstappen pa še nobene. To bo deveta velika nagrade ZDA v Austinu. Štart dirke bo po srednjeevropskem času v nedeljo ob 21.00, kvalifikacije v soboto ob 23.00.

Šestintridesetletni Hamilton dirka za rekordni osmi naslov svetovnega prvaka, 12 let mlajši Verstappen za svojega prvega. To je njegova sedma sezona v formuli 1. Ko je na VN Španije leta 2016, star 18 let in 228 dni, na debiju z Red Bullom zmagal, so številni pisali, da bo po najmlajšem zmagovalcu postal še najmlajši svetovni prvak. A se v večletni premoči Mercedesa to ni zgodilo. Najmlajši svetovni prvak ostaja Sebastian Vettel, ki mu je to uspelo leta 2010, ko je imel 23 let in 134 dni.

Foto: Reuters Tako dobre možnosti za lovoriko kot letos Max še ni imel. Ponavadi imajo najboljši dirkači velik ego, prepričani so, da so najboljši, in niso najboljši poraženci. Verstappen zatrjuje, da sam ni tak. Da ne bo konec sveta, če mu ne uspe. "Četudi končam na drugem mestu, bom vseeno imel odlično sezono. Ne nazadnje ti naslov prvaka ne spremeni življenja," je dejal že po VN Turčije, ko je osvojil drugo mesto in prednost pred Hamiltonom z dveh povišal na šest točk.

Ob prihodu v Austin je v pogovoru za Autosport mnenje ponovil: "Seveda je naslov moj cilj. Vedno poskušam biti najboljši. A naslov prvaka ti ne spremeni življenja. Veliko dirkačev je srečnih, pa čeprav niso postali prvaki. Ne bom zamorjen, če nikoli ne osvojim prvenstva." Zaveda se, da dirkač sam ni dovolj, da postane prvak. Pomemben del je tudi tehnika. Letos je na nekaterih dirkališčih boljši Mercedes, na drugih Red Bull. Prav v Austinu lahko Max z Red Bullom naredi velik korak do naslova. Če prvič zmaga. V Teksasu še ni bil boljši kot tretji. Proga velja za Mercedesovo, Red Bull je tu slavil samo leta 2013 (Vettel).