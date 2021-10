Hamilton se prepira z inženirjem, Räikkönen bruha kletvice

Dodatno draž dirkam formule 1 so v zadnjem desetletju dale objave radijskih zvez med dirkači in njihovimi inženirji. Ko se dirke lomijo, so pogovori pogosto polni trenj, frustracij in sočnih besed. Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes) je eden tistih, ki se, ko mu na dirki ne gre po pričakovanjih, pogosto prepira s svojim dirkaškim inženirjem Petrom Bonningtonom oziroma dvomi o strateških odločitvah svojega moštva. Tako je bilo tudi na zadnji dirki v Turčiji.

Lewis Hamilton in Toto Wolff. Foto: Reuters Oklevali so s postankom. Nato so celo razmišljali, da bi odpeljali brez postanka. Nato so vendarle menjali pnevmatike, a prepozno, in na že skoraj osušeni progi so se povsem nove pnevmatike za delno mokro stezo še hitreje obrabljale. V zadnjem od radijskih pogovorov je bil Hamilton že pošteno frustriran in jezen. "Na katerem mestu sem, stari?" "Trenutno na petem mestu." "Ne bi smeli priti na postanek, stari! Pnevmatike se mi na veliko zrnijo, stari. Sem ti rekel!"

📻 "We shouldn't have come in man"



With laps running out and running P5, Lewis Hamilton wonders about the wisdom of pitting for a new set of inters #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/60FezdEXw7 — Formula 1 (@F1) October 10, 2021

Po enajstem štartnem mestu je Hamilton izvlekel še vedno solidno peto mesto, a za šest točk izgubil vodstvo v skupnem seštevku. "To so bile samo njegove frustracije, saj je menil, da bo prišel na stopničke, a nam ni uspelo. Prvenstvo je pač zelo izenačeno," in zato razumejo Hamiltona, je pojasnjeval inženir ekipe Andrew Shovlin.

"Imamo dovolj trdo kožo"

Te in podobne ostre besede Lewisa Hamiltona oziroma na drugi strani Britančevo razočaranje ob včasih napačnih odločitvah moštva na odnose v Mercedesu ne vplivajo. Vendarle so v prejšnjih osmih letih skupaj osvojili šest dirkaških naslovov prvaka. "Mi med dirko, ko Lewis vozi 320 kilometrov na uro, sicer ne bi tako govorili z njim, z njegovimi besedami pa nimamo nobenih težav. Imamo dovolj trdo kožo. Razumemo, da je dirkač v dirkalniku frustriran ob določenih situacijah, a bo po dirki razumel," je Hamiltonove radijske izpade po tokratni dirki komentiral njegov šef Toto Wolff.

Lažje je najbrž razumel dva tedna prej, ko je v Rusiji dirko dobil. Tudi takrat se najprej ni strinjal z odločitvijo ekipe o postanku. Prvega poziva na postanek ni upošteval, v bokse je zapeljal krog pozneje. Po radijski zvezi je nato komentiral: "Genialno smo se zadavili." Wolff pravi, da se trudijo izboljšati komunikacijo med dirko, sploh zdaj, ko se ti posnetki objavljajo v televizijskih prenosih. "Trudimo se za boljšo komunikacijo oziroma za to, da bi si bolj zaupali."

Kralj radijskih zvez Räikkönen

Kimi Räikkönen. Foto: Reuters "Pustite me pri miru," je bilo eno zadnjih sporočil Lewisa Hamiltona ob koncu nedeljske dirke v Istanbulu. Besede, ki jih zelo dobro poznamo. Z njimi je na dirki v Abu Dabiju leta 2012 navijače nasmejal Kimi Räikkönen. "Kimi, naslednji voznik za tabo je Alonso. Sporočal ti bom, kako hiter si," mu je prek radijske zveze takrat dejal inženir. Kimijev odgovor pa: "Pusti me pri miru. Vem, kaj delam." Nekaj minut pozneje pa še enkrat. "Kimi, paziti moramo na vse štiri pnevmatike." "Ja, ja, ja. Saj delam to. Ni me treba ves čas opozarjati."

I will miss Kimi Raikkonen's Team radio messages. Always entertaining.



"Leave me alone, I know what I'm doing" is one I'll never forget 😂https://t.co/IjzfOfzFxN — Rahim™ 🇬🇧🇲🇦 (@rahim94) September 1, 2021

Räikkönen se po tej sezoni poslavlja od formule 1 in prav zaradi njegovega značaja in vselej zanimivih pogovorov z inženirjem ga bodo številni pogrešali. Tukaj si lahko pogledate njegove najzanimivejše. Tudi po nedeljski VN Turčije so bila njegova radijska sporočila najzabavnejša, pa čeprav polna kletvic. "Voda mi teče v je*** čevlje. Ker sistem za pitje pušča kot pi***. Kaka je*** težko je popraviti tako preproste stvari."