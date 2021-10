Svetovni prvak osupnil z drzno opravo. Ga sploh prepoznate? #video

Šestintridesetletni zvezdnik moštva Mercedes, ki je pred slabima dvema tednoma v Rusiji prišel že do svoje jubilejne stote zmage v formuli ena, slovi po svojem drznem modnem okusu, redno se udeležuje tudi dogodkov modne industrije, z oblačili pa v "korporativnem svetu, v katerem ni prostora za modo", kot je povedal o svetu formule ena, izraža svojo osebnost. Tako je razlagal novinarjem v Istanbulu, kjer bo v nedeljo 16. dirka letošnjega svetovnega prvenstva formule ena.

"Vsakdo lahko nosi, kar si želi. Vedno bodo ljudje, ki tega ne bodo razumeli, ampak to je OK." Foto: Guliverimage

Sedemkratni svetovni prvak Hamilton vodi tudi v seštevku letošnje sezone, pred najbližjim zasledovalcem, Nizozemcem Maxom Verstappnom (Red Bull), ima dve točki prednosti (246,5 : 244,5). S svojimi oblačili skrbi za navdušenje in tudi zgražanje, v garažah moštev formule ena, kjer kraljujejo moštveni dresi in uniforme, pa ne manjka šal na njegov račun, a njegovim tekmecem na stezi praviloma hitro zmanjka razlogov za smeh.

Slavnega Angleža zbadanja ne ganejo. "Vsakdo lahko nosi, kar si želi. Vedno bodo ljudje, ki tega ne bodo razumeli, ampak to je OK. Upam, da bodo tudi ti sčasoma spregledali in ljudem dovolili, da so, kar so," je povedal o tem. Priznal je tudi, da je moda ena od stvari, s katero lahko za trenutek uide pritisku, ki vlada v nadvse tekmovalnem cirkusu formule ena.

