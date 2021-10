Zmaga Mercedesu, a Verstappen novi vodilni v seštevku

Valtteri Bottas (Mercedes) dobil dirko v Istanbulu, kar je njegova deseta zmaga v formuli 1. Nazadnje je zmagal lani v Rusiji, pred 22-imi dirkami. Že dolgo ni odpeljal tako dobro, brezhibno v zelo zahtevnih razmerah. "Najverjetneje moja najboljša dirka. Naredil nisem praktično nobene napake. V takih pogojih se je res težko odločiti, kdaj na menjavo pnevmatik," je v prvi izjavi povedal Finec.

Verstappen je nov vodilni v skupnem seštevku. Foto: Reuters Na stopničke sta se uvrstila še voznika Red Bulla, drugi Max Verstappen in tretji Sergio Perez. "Proga je bila res spolzka. Potrebno je bilo paziti na pnevmatike. Nisem smel zares napadati. A sem zadovoljen z drugim mestom," je misli o dirki strnil Nizozemec, ki ima zdaj šest točk prednosti pred tokrat petouvrščenim Lewisom Hamiltonom (Mercedes). "Celotno sezono je izenačeno. Mislim, da bo tako tudi na naslednji dirki v Austinu. Letošnja sezona je res zanimiva."

Hamilton je sicer dobil kvalifikacije, a je zaradi menjave komponente na pogonskem sklopu moral štartati iz 11. mesta. Na dirki v deževnih razmerah pa ni mogel priti višje od petega mesta. Pred njega se je uvrstil še Charles Leclerc (Ferrari). Dvoboj za prvaka se bo nadaljeval čez 14 dni na VN ZDA. Do konca prvenstva sicer sledi še šest dirk.

Hamilton pridobil 6 mest, brez postanka ni šlo

Alonso se je zavrtel v prvem zavoju. Foto: Reuters Na delno delno mokri stezi so dirko odpeljali s pnevmatikami za rahel dež. Na štartu je imel največ težav Fernando Alonso (Alpine), ki že leta ni imel tako dobrega štartnega položaja (peti). Najprej se je zavrtel, nato še trčil v Micka Schumacherja in prejel kazen. Dirko je končal na 16. mestu.

Hamilton je po 20-ih krogih z enajstega štartnega že pridirkal na peto mesto. Ker se je proga vse bolj sušila, so vsi odlašali s postankom. Vrstni red sredi VN Turčije: Bottas, Verstappen, Leclerc, Perez in Hamilton. Najbolj dramatičen trenutek: v 35. krogu dirkanje kolo ob kolesu med Perezom in Hamiltonom za četrto mesto. Mehičan se prvaku ni dal.

Med 37. in 40. krogom so na postanek zapeljali Verstappen, Bottas in Perez. medtem ko sta Leclerc in Hamilton vztrajala in razmišljala celo o dirki brez postanka. A sta bila v zaključku z obrabljenimi vse počasnejša in sta vendarle morala v bokse. In tako je tudi Monačan ostal brez stopničk, prehitel ga je Perez, Hamilton pa je ostal na petem mestu.