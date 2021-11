Hamilton osupel, Maxova poteza pa morda odločilna v sezoni

VN Mehike, 18. dirka sezone formule 1, je nekoliko razočarala, kar zadeva dogajanje na stezi, po drugi strani pa morda odločila prvenstvo. Max Verstappen (Red Bull) je z dvojnim prehitevanjem mercedesov v prvem zavoju prišel do devete zmage v sezoni, prednost pred branilcem naslova Lewisom Hamiltonom (Mercedes) pa z 12 povišal na 19 točk. Sicer so do konca prvenstva še štiri dirke, a po videnem na dirkališču bratov Rodriguez v Ciudadu de Mexicu se zdi, da lahko Nizozemcu naslov odnese samo še kak odstop.

Max Verstappen Foto: Reuters To bi lahko bil odločilen trenutek v letošnjem prvenstvu. S temi besedami je Verstappnovo prehitevanje opisal Jenson Button, nekdanji prvak, zdaj analitik na britanski televiziji Sky Sports. "To je bil pogumen, pogumen manever po zunanji strani obeh vozil Mercedesa. Vedel je, kje mora zavreti, saj je to počel ves konec tedna. Na dirkaški liniji je to veliko lažje. Obenem pa je imel dovolj samozavesti, da je zavil v desno pred njiju. To je bilo izjemno prehitevanje, ki se lahko izkaže za odločilen trenutek v letošnjem prvenstvu."

Štiriindvajsetletni Verstappen sam je o prehitevanju razlagal takole: "Ključno je bilo, da sem ju prehitel v prvem zavoju. O prehitevanju pred dirko nisem veliko razmišljal. Štartov pravzaprav ne moreš trenirati, saj lahko končaš levo, na sredini ali pa desno. Rekel sem si: Poglejmo, kaj se bo zgodilo. Ko smo bili trije drug ob drugem, sem natanko vedel, kje na zunanji strani, na idealni liniji, želim zavirati. Vedel sem, da ne bosta speljala zavoja, če bosta posnemala mojo točko zaviranja." In mu je uspelo!

Druga štartna vrsta je bila prednost

Pravzaprav je bila to, da je bil v drugi štartni vrsti, celo prednost. "Če bi bil v prvi vrsti, bi bil v prvem zavoju lahka tarča. Za nas se je res dobro izšlo," je po dirki priznal vodja Red Bulla Christian Horner. Še toliko bolj zadovoljni pa so bili v Red Bullu, ker so s prvim in tretjim mestom zaostanek v konstruktorskem seštevku za Mercedesom zmanjšali na vsega eno točko. Za favorita veljajo tudi prihajajočo nedeljo, ko bo dirka v Interlagosu. Zadnjo VN Brazilije je leta 2019 dobil prav Verstappen.

Hamilton: Njuna hitrost je bila neverjetna

Lewis Hamilton Foto: Reuters Hamiltonu je bilo že pred kvalifikacijami jasno, da je Red Bull na visoki nadmorski višini mehiške prestolnice (2.200 metrov nad morjem) hitrejši. Nato je Mercedes z dvojno prvo štartno vrsto vse presenetil. A že po nekaj krogih je bilo Britancu jasno, da tekmecu za naslov prvaka ne bo mogel slediti. "Mislim, da sem izvlekel maksimum. O bog, njuna hitrost je bila neverjetna," je po dirki kar nekoliko osupel za Sky razlagal Hamilton. Končal je 16 sekund za Verstappnom, medtem ko mu je Sergia Pereza (Red Bull) le nekako uspelo zadržati za sabo.

"Če bodo tako hitri tudi na naslednjih dirkah, bomo v težavah," je pošteno priznal sedemkratni svetovni prvak. "Ne vem, kako so našli današnji ritem, a bili so kar pol sekunde na krog hitrejši od nas." A bele zastave Hamilton še ne izobeša. Mercedes ni brez razloga sedemkratni prvak, opozarja tudi Button: "Ni še konec. Mercedes se bo vrnil. Ta dirka je bila zanje sicer res težka. Ni šlo le za taktiko, preprosto niso imeli hitrosti."

Dan za pozabo. Tako je VN Mehike opisal vodja Mercedesa Toto Wolff. Njegov drugi voznik Valtteri Bottas je celo ostal brez točk. "Red Bullu moramo čestitati, saj so bili na drugi ravni. Mislim, da ne bi zmagali niti, če bi v prvem zavoju ostali spredaj. A vzemimo pozitivne stvari: Lewis je odpeljal odlično dirko z materialom, ki ga je imel na voljo. Ohranil je drugo mesto. Zame je bil to vrhunec dneva. Zdaj pa se moramo pobrati."