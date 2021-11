Dolga štartna ravnina na dirkališču sredi Ciudad de Mexica in po štartu so bili dirkača Mercedesa in Max Verstappen (Red Bull) kolo ob kolesu. Na čistejši strani je bil Nizozemec in v prvi zavoj je, čeprav je bil šele na tretjem štartnem mestu, zapeljal na prvem mestu. Sledil mu je Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Mercedes) pa se je za njim zavrtel, saj je vanj zadel Daniel Ricciardo (McLaren). Tako je bil po prvem krogu tretji Sergio Perez (Red Bull), Bottas pa po menjavi prednjega krilca šele na 17. mestu.

Verstappen Foto: Reuters "Hiter je," je svoji ekipi sporočil Hamilton, ko mu je začel Verstappen bežati. Do postankov v boksih je njegova prednost znašala že skoraj deset sekund. In edini načrtovani postanek sredi dirke ni ničesar spremenil: Max je bil 10 sekund pred Lewisom, ta pa še devet pred Sergiom. V drugi polovici dirke pa je začela Britančeva prednost pred Mehičanom kopneti. "Gume se pregrevajo," je začel tarnati Hamilton. Perez ga je ujel 10 krogov pred karirasto zastavo, a ga nikakor ni mogel prehiteti.

VN Mehike: 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +16,5

3. Sergio perez (Red Bull) +17,7

4. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +63,8

5. Charles Leclerc (Ferrari) +81,1

6. Carlos Sainz (Ferrari) +1 krog

7. Sebastian Vettel (Aston Martin) +1 krog

8. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) +1 krog

9. Fernando Alonso (Alpine) +1 krog

10. Lando Norris (McLaren +1 krog

11. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) +1 krog

12. Daniel Ricciardo (McLaren) +1 krog

13. Esteban Ocon (Alpine) +1 krog

14. Lance Stroll (Aston Martin) +2 kroga

15. Valtteri Bottas (Mercedes) +2 kroga

16. George Russell (Williams) +2 kroga

17. Nicholas Latifi (Williams) +2 kroga

18. Nikita Mazepin (Haas) +3 krogi

19. Mick Schumacher (Haas) odstop

20. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) odstop

19. zmaga v formuli za za Maxa Verstappna. Foto: Reuters

"Kakšna dirka! Neverjeten ritem. Vsi smo odlično opravili delo," je ob prečkanju ciljne črte z navdušenjem vzkliknil Verstappen. To je njegova 19. zmaga v karieri. "Kot iz učbenika," je njegov nastop ocenil vodja Red Bulla, Christian Horner. Nizozemec ima zdaj na prvem mestu skupnega seštevka 19 točk prednosti pred Hamiltonom in se mu vse bolj nasmiha prvi naslov svetovnega prvaka. V seštevku konstruktorjev pa ima Mercedes zdaj samo še točko prednosti pred Red Bullom (Bottas je na 15. mestu ostal brez točk). Do konca sezone so samo še štiri dirke, naslednja že naslednjo nedeljo v Braziliji.

Razprodane tribune v podporo Perezu

Nogometna evforija na razprodanih tribunah v podporo Sergiu Perezu. Foto: Reuters Drugi junak dirke je bil tretjeuvrščeni Perez, saj še noben Mehičan ni bil na domači dirki na stopničkah. "Hotel sem še več, želel sem, da bi moje moštvo doseglo prvo in drugo mesto. A želel sem se tudi oddolžiti tem izjemnim navijačem, ki sem jih lahko slišal tudi med dirko," je bil vidno ganjeni Perez. "Če imaš Sergia za moštvenega kolega in prideš dirkat v Mehiko, je to nekaj izjemnega. Navijači so super in res imajo radi formulo 1. Seveda nam zdaj kaže zelo dobro, a do konca je še dolga pot," je dodal Verstappen.