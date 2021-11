Statistika: velika premoč Verstappna. Zakaj torej še ni prvak?

Po 17 dirkah oziroma petih velikih nagradah pred koncem sezone je prvenstvo povsem odprto. Tekmeca za prvaka Maxa Verstappna (Red Bull) in Lewisa Hamiltona (Mercedes) loči le 12 točk. Povsem drugače kot lani, ko je Hamilton sedmi naslov prvaka osvojil že štiri dirke pred koncem sezone, Mercedes pa sedmi konstruktorski naslov še eno dirko prej. A zdaj je večletne premoči Mercedesa konec. Letos je Red Bull enakovreden tekmec oziroma je na posamičnih dirkah bil njihov dirkalnik celo najhitrejši.

Skupni seštevek pred zadnjimi petimi dirkami: 1. Max Verstappen (Red Bull) 287,5 točke

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 275,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 185

4. Sergio Perez (Red Bull) 150

5. Lando Norris (McLaren) 149

6. Charles Leclerc (Ferrari) 128

7. Carlos Sainz (Ferrari) 122,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 105

Ne le Red Bull, očiten napredek v primerjavi z lanskim letom sta naredila tudi McLaren in predvsem Ferrari. Foto: Guliver Image Ko malo podrobneje primerjamo točkovni izkupiček lanske in letošnje sezone, pa število zmag, najboljših štartih položajev in krogov v vodstvu, je pravzaprav nenavadno, da Verstappna in Hamiltona loči le 12 točk. Na dosedanjih 17 dirkah te sezone je Nizozemec osvojil 73,5 točke več kot v istem obdobju lani, Britanec pa 71,5 točke manj. Lani je na prvih 17 dirkah Max zmagal le dvakrat, Lewis 11-krat, letos Verstappen osemkrat, Hamilton le petkrat. Še bolj očiten napredek Nizozemca in njegovega Red Bulla je razbrati iz števila osvojenih najboljših štartnih položajev in skupnega števila krogov v vodstvu. Da je konec s premočjo Mercedesa, nenazadnje priča tudi večje število točk dirkačev McLarna in Ferrarija. Ekipa iz Maranella je denimo na 17 dirkah letošnje sezone osvojila kar 91,2 odstotka več točk kot na lanskih prvih 17 dirkah. Tudi zato, ker sta se te dve ekipi nekajkrat vmešali v boj za zmago in stopničke, je razlika med tekmeca za prvaka tako majhna.

Točke po 17 dirkah: Verstappen 2020: 214 točk

Verstappen 2021: 287,5 (34,3 odstotka več) Hamilton 2020: 347 točk

Hamilton 2021: 275,5 (20,6 odstotka manj) Bottas 2020: 223 točk

Bottas 2021: 185 (17 odstotkov manj) Perez 2020: 125 točk

Perez 2021: 150 (20 odstotkov več) Norris 2020: 97 točk

Norris 2021: 149 (53,6 odstotka več) Leclerc 2020: 98 točk

Leclerc 2021: 128 (30,6 odstotka več) Mercedes 2020: 573 točk

Mercedes 2021: 460,5 (19,6 odstotka manj) Red Bull 2020: 319 točk

Red Bull 2021: 437,5 (37,1 odstotka več) McLaren 2020: 202 točki

McLaren 2021: 254 (25,7 odstotka več) Ferrari 2020: 131 točk

Ferrari 2021: 250,5 (91,2 odstotka več)

Primerjava med Verstappnom in Hamiltonom po 17 dirkah: Zmage 2020: Max 2, Lewis 11

Zmage 2021: Max 8, Lewis 5 Prvi štartni položaji 2020: Max 1, Lewis 9

Prvi štartni položaji 2021: Max 10, Lewis 3 Krogi v vodstvu 2020: Max 87, Lewis 613

Krogi v vodstvu 2021: Max 504, Lewis 154

Red Bull nedolžno izgubil 50 točk

Monza. Edini Hamiltonov odstop sezone. Foto: Guliver Image Hamilton pa v prvi vrsti stik s Verstappnom drži zaradi nekoliko večje konstantnosti rezultatov. Njegov odstop na VN Italije v Monzi, ko je vanj priletel prav Verstappen, je bil njegov prvi po 63 dirkah. To je bila letos ena od le dveh dirk, ko ni osvojil točk. Nizozemec je brez točk ostal na treh dirkah. O nesrečno izgubljenih točkah je pred dnevi govoril tudi Helmut Marko, siva eminenca Red Bullove ekipe. "Nedolžno smo izgubili Baku, Silverstone in Madžarsko. Na teh treh dirkah smo izgubili vsaj 50 točk. In zato smo zdaj samo 12 točk spredaj."

Monze torej Marko niti ne omenja, saj sta odstopila tako Hamilton kot Verstappen. Obžaluje pa VN Azerbajdžana, kjer je Max odstopil šest krogov pred koncem, ker mu je zaradi obrabe počila pnevmatika; pa VN Velike Britanije, ko je v prvem krogu dirkal kolo ob kolesu s Hamiltonom in po trčenju odstopil; ter deževno VN Madžarske, kjer je bil ob stezi že v prvem krogu in je dirko končal na devetem mestu.

Marko: Če zmagamo naslednji dve dirki ...

Helmut Marko Foto: Guliver Image Marko proti zadnjim petih dirkam sezone gleda previdno. Težko je karkoli predvidevati, saj so se razmerja v primerjavi s prejšnjimi sezonami res spremenila. Najlepši primer je bila prav zadnja VN ZDA v Austinu, ki je vselej ustrezala Mercedesu, no, letos ni bilo tako. Marko zato pravi takole: "Mislim, da moramo zmagati vsaj še dve dirki, da bomo lahko šli na zadnjo kolikor toliko mirni in samozavestni. Visoka nadmorska višina v Mehiki in Braziliji, kjer moč motorja ni toliko pomembna, bi morala bolje ustrezati nam. A letos se je že toliko zgodilo, tako imenovane Mercedesove steze niso bile Mercedesove in enako velja tudi za Red Bullove steze. A če zmagamo ti dve dirki, bi rekel, da so možnosti v prid Maxa 60 proti 40."

Pravila letos ne veljajo več. Na Mercedesovi stezi v Austinu je zmagal Verstappen. Foto: Guliver Image

Stewart in Rosberg dajeta prednost Hamiltonu

VN Mehike je na sporedu najprej, že ta konec tedna. Zadnjih pet dirk bodo odpeljali v samo šestih tednih. Edina nedelja do finala, ki bo 12. decembra v Abu Dabiju, brez dirke je 28. novembra. "Mislim, da se lahko razplete v prid enega ali drugega," o borbi med Verstappnom in Hamiltonom razmišlja legendarni Jackie Stewart. "Morda imajo zaradi izkušenj nekaj več možnosti Mercedes in Hamilton." Odločila bo konstantnost rezultatov. "Oba dirkata izjemno dobro. Prvak bo tisti, ki bo imel manj tehničnih težav. Predvsem pa si ne želim, da bi se med njima zgodilo kaj umazanega na progi." V Silverstonu in Monzi sta že dirkala kolo ob kolesu, brez popuščanja.

Zadnji, ki je premagal Hamiltona v boju za prvaka, je bil leta 2016 Rosberg. Foto: Reuters Na koga pa stavi zadnji dirkač, ki je v prvenstvu premagal Hamiltona? Nico Rosberg, ki je bil prvak z Mercedesom leta 2016, nato pa je na začudenje vseh končal dirkaško kariero. "Kolo ob kolesu dirkata najboljša dirkača vsak svoje generacije. Verstappen je trenutno v res neverjetni formi, a vseeno mislim, da bo na koncu s svojimi izkušnjami uspelo Lewisu." Z vidika pritiska je v težjem položaju Nizozemec, še razlaga Rosberg. "Lewis je tega že vajen. Osvojil je sedem naslovov, ob koncu sezone pa je bil v borbi za prvaka že devetkrat ali desetkrat. Za Maxa je to prvič in to je zelo ekstremna situacija."