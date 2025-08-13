Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Sreda,
13. 8. 2025,
21.09

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
hrana smrtne žrtve Italija zastrupitev

Sreda, 13. 8. 2025, 21.09

3 minute

Moški in ženska v Italiji umrla zaradi zastrupitve s sendviči

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
botulizem | Maria Rosaria Campitiello, vodja oddelka za preprečevanje, raziskave in izredne zdravstvene razmere opozarja, da so živila, ki so ogrožena zaradi botulinskega toksina, predvsem domača konzervirana hrana, ki je vakuumsko pakirana, v olju ali vodi, in le redko industrijski izdelki. | Foto Guliverimage

Maria Rosaria Campitiello, vodja oddelka za preprečevanje, raziskave in izredne zdravstvene razmere opozarja, da so živila, ki so ogrožena zaradi botulinskega toksina, predvsem domača konzervirana hrana, ki je vakuumsko pakirana, v olju ali vodi, in le redko industrijski izdelki.

Foto: Guliverimage

V Italiji je umrla 45-letna Tamara D'Acunto, potem ko se je prejšnji teden zastrupila s sendvičem s klobaso in repo, kupljenim na prikolici s hitro hrano v Kalabriji, poroča UNILAD. To je že druga oseba, ki je umrla po tem, ko je jedla s stojnice. Umrl je tudi 52-letni Luigi Di Sarno, ki je pred tem v Neaplju pojedel sendvič s klobaso in brokolijem.

Po Di Sarnovi smrti so lastniku zasegli prikolico, v kateri so stregli sendviče, sporni izdelek pa je bil brokoli, konzerviran v olju, poroča ITV News. LBC poroča, da je bilo zaradi znakov botulizma hospitaliziranih še najmanj 17 ljudi, med njimi dva 17-letnika in dve ženski v štiridesetih letih. Pet jih je na intenzivni negi, poroča PEOPLE. Pacienti naj bi prejemali protistrup.

Botulizem povzroča bakterija Clostridium botulinum, ki lahko napade živčni sistem telesa, kar povzroči težave z dihanjem, paralizo mišic ali celo smrt.

Tožilstvo v Paoli zdaj preiskuje primer in ugotovili so, da več izdelkov na prikolici vsebuje bakterijo. Po besedah tožilca, ki je sodeloval v primeru, naj bi lastnik prikolice za vso hrano uporabljal iste kuhinjske pripomočke. 

Odvetnik Francesco Liserre, ki zastopa uličnega prodajalca, trdi, da so bili izdelki, ki so se prodajali na prikolici, shranjeni v hladilniku in odpirani po potrebi in da je njegova stranka zaradi dogodka pretresena. Prav tako je prepričan, da je bila v izdelkih kontaminacija prisotna že prej.

V Italiji sedaj preiskujejo več oseb, vključno z uličnimi prodajalci, več zdravniki, ki so zdravili obe žrtvi pred smrtjo, in vodje podjetij, odgovornih za proizvodnjo kontaminiranega izdelka. 

Hrana. pomanjkanje. Cene. prazne police. višanje cen. meso. mesar
Novice V Franciji zaradi zastrupitve umrla 12-letna deklica. Je krivo meso?

Maria Rosaria Campitiello, vodja oddelka za preprečevanje, raziskave in izredne zdravstvene razmere opozarja, da so živila, ki so ogrožena zaradi botulinskega toksina, predvsem domača konzervirana hrana, ki je vakuumsko pakirana, v olju ali vodi, in le redko industrijski izdelki. Dodaja, da je pomembno spoštovati pravila za pravilno in varno pripravo ter shranjevanje hrane. 

Večina bolnišnic nima potrebnega protistrupa, ki je nujen v primerih botulizma. Serum je na voljo izključno ministrstvu za zdravje, ki ga hrani na določenih zavarovanih mestih in ga distribuira le prek Centra za zastrupitve v Lombardiji. Prvi dve viali, uporabljeni za prve paciente, sta bili poslani neposredno iz Vojaške lekarne v Tarantu. A potrebe po dodatnih zalogah seruma naraščajo. 

sendvič
Novice V Italiji zaradi zastrupitve z omako guacamole in sendvičem dva mrtva, več ljudi v bolnišnicah
Bohinjsko jezero
Novice Pogin psov v Bohinju: kaj so ugotovili policisti?
Maximarket, Maxi, onesnažena voda, okužba.
Novice Maximarket: do fekalnega onesnaženja vode prišlo ob vzdrževalnih delih
Pokajoči kristali
Novice V UKC hospitalizirali mladoletnika, ki se je zastrupil s pokajočo sladkarijo. Znano je, kje jo prodajajo.
hrana smrtne žrtve Italija zastrupitev
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.