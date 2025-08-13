V Italiji je umrla 45-letna Tamara D'Acunto, potem ko se je prejšnji teden zastrupila s sendvičem s klobaso in repo, kupljenim na prikolici s hitro hrano v Kalabriji, poroča UNILAD. To je že druga oseba, ki je umrla po tem, ko je jedla s stojnice. Umrl je tudi 52-letni Luigi Di Sarno, ki je pred tem v Neaplju pojedel sendvič s klobaso in brokolijem.

Po Di Sarnovi smrti so lastniku zasegli prikolico, v kateri so stregli sendviče, sporni izdelek pa je bil brokoli, konzerviran v olju, poroča ITV News. LBC poroča, da je bilo zaradi znakov botulizma hospitaliziranih še najmanj 17 ljudi, med njimi dva 17-letnika in dve ženski v štiridesetih letih. Pet jih je na intenzivni negi, poroča PEOPLE. Pacienti naj bi prejemali protistrup.

Botulizem povzroča bakterija Clostridium botulinum, ki lahko napade živčni sistem telesa, kar povzroči težave z dihanjem, paralizo mišic ali celo smrt.

Tožilstvo v Paoli zdaj preiskuje primer in ugotovili so, da več izdelkov na prikolici vsebuje bakterijo. Po besedah tožilca, ki je sodeloval v primeru, naj bi lastnik prikolice za vso hrano uporabljal iste kuhinjske pripomočke.

Odvetnik Francesco Liserre, ki zastopa uličnega prodajalca, trdi, da so bili izdelki, ki so se prodajali na prikolici, shranjeni v hladilniku in odpirani po potrebi in da je njegova stranka zaradi dogodka pretresena. Prav tako je prepričan, da je bila v izdelkih kontaminacija prisotna že prej.

V Italiji sedaj preiskujejo več oseb, vključno z uličnimi prodajalci, več zdravniki, ki so zdravili obe žrtvi pred smrtjo, in vodje podjetij, odgovornih za proizvodnjo kontaminiranega izdelka.

Maria Rosaria Campitiello, vodja oddelka za preprečevanje, raziskave in izredne zdravstvene razmere opozarja, da so živila, ki so ogrožena zaradi botulinskega toksina, predvsem domača konzervirana hrana, ki je vakuumsko pakirana, v olju ali vodi, in le redko industrijski izdelki. Dodaja, da je pomembno spoštovati pravila za pravilno in varno pripravo ter shranjevanje hrane.

Večina bolnišnic nima potrebnega protistrupa, ki je nujen v primerih botulizma. Serum je na voljo izključno ministrstvu za zdravje, ki ga hrani na določenih zavarovanih mestih in ga distribuira le prek Centra za zastrupitve v Lombardiji. Prvi dve viali, uporabljeni za prve paciente, sta bili poslani neposredno iz Vojaške lekarne v Tarantu. A potrebe po dodatnih zalogah seruma naraščajo.