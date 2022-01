To bo čelada, kakršno si zasluži svetovni prvak. Že na daleč bo izstopala z belo in zlato barvo in številko 1. "Še besede 'ti da krila' so zapisane z zlato barvo. Videti je res kul. Zadaj je tudi številka 1. Dizajna nisem veliko spremenil, sem pa spremenil barve. Prej je bila rdeča, zdaj pa je večinoma zlata," je svojo novo čelado predstavil Max Verstappen (Red Bull). "Prosim še za zvezdo na zadnjem delu. Za naslov prvaka."

Going gold in 2022 ⭐️ The champion has a shiny new lid for this season 🤩 @Max33Verstappen 🇳🇱 pic.twitter.com/2Ux7bM37Fi — Red Bull Racing (@redbullracing) January 27, 2022

Verstappen je prvi svetovni prvak, ki bo nastopal s številko 1, odkar imajo vozniki formule 1 vsako leto iste številke. Lewis Hamilton (Mercedes) je v zadnjih sezonah ohranil številko 44, pa čeprav bi mu pripadala enica za prvaka. Verstappen pa bo torej vsaj za leto dni, za 23 dirk, svojo številko 33 nadomestil s številko 1.

Zimska testiranja novih dirkalnikov se začnejo 23. februarja, svetovno prvenstvo 2022 pa z VN Bahrajna 20. marca.