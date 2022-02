Ne le številka 1, do zadnjega delčka povsem nov Red Bull #video

Tukaj so prvi posnetki in fotografije dirkalnika RB18, s katerim bo Max Verstappen v 23 dirk dolgi sezoni 2022 branil naslov svetovnega prvaka formule 1.

Foto: Red Bull Content Pool "Zdaj imamo številko 1 na dirkalniku in naša naloga je, da jo branimo. Z novim tehničnim pravilnikom pa bo to še težje," je na spletni predstavitvi dirkalnika in ciljev povedal vodja ekipe Christian Horner. "Smo pri novih pravilih kaj zgrešili? Je kdo drug svojo nalogo opravil bolje? To se zdaj sprašujemo vsi." Tako velikih sprememb v tehničnem pravilniku ni bilo že vsaj 30 let, dodaja Horner. "Vsak delček na dirkalniku je popolnoma nov." Razvoj dirkalnika se bo dogajal tudi med sezono, od prve do zadnje dirke, je še razlagal vodja Red Bullove ekipe. Imajo tudi novega glavnega pokrovitelja, tako se ekipa uradno imenuje Oracle Red Bull Racing.

Ready to send it 🔥 Bringing in a whole new era of #F1 with our fans 🤘 pic.twitter.com/jtpBptQmCJ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 9, 2022

"Komaj čakam, da se vrnem v dirkalnik in začnem dirkati," so bile prve besede svetovnega prvaka Maxa Verstappna. "Veliko je neznank, kar se tiče dirkalnika. Sam sem se fizično dobro pripravil. Ne vemo pa, kakšen je dirkalnik." Nizozemec bo imel prvič na dirkalniku številko 1. "Lepša je kot 33," je dejal v smehu. Njegov ekipni kolega Sergio Perez je v le nekaj besedah povedal ključno dejstvo nove ere formule 1: "Vsi začenjamo z ničle." Z novimi dirkalniki bo ob vožnji v zavetrju manjša izguba podtlaka in zato bi morala biti prehitevanja lažje. "Upam, da bomo lahko vozili tik za tekmeci in bodo zato dirke še bolj zanimive," je poudaril Mehičan. Red Bull bo prvič sam izdeloval tudi motor. Šlo bo le za predelavo Hondinega. Honda se je uradno ponovno umaknila iz formule 1.

Foto: Red Bull Content Pool "Dirkalnik je bolj čist," je po razkritju dirkalnika RB18 dejal Horner. Res so sprednje in zadnje krilce ter stranski deli bolj poenostavljeni. In zato je že na prvi pogled lepši oziroma ima dejansko videz pravega dirkalnika, kar je dirkalnikom formule 1 v zadnjih letih manjkalo. "Do prve dirke bo še kar nekaj sprememb. Tekom sezone se bo še dogajala evolucija." Dirkača sta ga za zdaj preizkusila samo v simulatorju. "Občutek je, da je oprijem slabši," pravi Verstappen. Izpostavil je še, da se bo potrebno privaditi na drugačen pogled iz kokpita, saj večje 18-palčne pnevmatike nekoliko zakrivajo pregled nad stezo. RB18 bo prvič na dirkališče zapeljal 23. februarja, ko se v Barceloni začenjajo prva od dveh tridnevnih testiranj.