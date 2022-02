Ugibanj je konec: "Dobrodošel nazaj, Lewis Hamilton."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ugibanj je konec. No, pravzaprav so bile to bolj govorice. Da užaljeni Lewis Hamilton po razočaranju na VN Abu Dabija, ko je zadnjih krogih ostal brez naslova prvaka, ne bo nadaljeval kariere. Mercedes je vse dvome o tem zdaj razblinil.