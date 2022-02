"Odšel sem. In zdaj sem nazaj!" je na Instagramu zapisal Lewis Hamilton, potem ko po velikem razočaranju ob izgubi naslova svetovnega prvaka v Savdski Arabiji skoraj dva meseca ni govoril z javnostjo in ni objavljal na svojih družabnih omrežjih.

Sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 Lewis Hamilton (Mercedes) je svoj zadnji zapis na družabnih omrežjih objavil 11. decembra, po kvalifikacijah za VN Savdske Arabije. Veselil se je odločilne dirke in borbe za prvaka z Maxom Verstappnom (Red Bull). A dirko in lovoriko je dan pozneje izgubil. Tudi zaradi vsaj nenavadnega, če ne kontroverznega razpleta dirke.

Odtlej je molčal. Na družabnih omrežjih ni več objavljal. V javnosti se ni pojavljal. Ni dajal intervjujev. Govorilo se je, da celo razmišlja o predčasnem koncu kariere. Medtem usoda direktorja dirk Michaela Masija še naprej ni jasne. V zadnjih dneh se sicer ugiba, da bi zaradi nespretnega posredovanja na zadnji dirki, vendarle uspel ostati brez službe. Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) poročila o raziskavi ukrepanja na dirki še ni objavila.

To soboto je Hamilton vendarle prekinil molk. Objavil je fotografijo s počitnic. Nasmejan. Najverjetneje v Grand Canyonu v ZDA. In zapis: "Odšel sem. In zdaj sem nazaj!" Očiten namig, da očitno le še ni vrgel puške v koruzo in bo tudi v sezoni 2022 dirkal v formuli 1. Začenja pa se že zelo kmalu. Mercedes bo novi dirkalnik razkril 18. februarja, konec meseca sledijo prva testiranja, 20. marca pa prva dirka.