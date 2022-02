Mladi zvezdnik bo dirkal za McLaren do 2025

Britanec Lando Norris v formuli 1 za McLaren dirka zadnje tri sezone. V prvi je bil 11., v drugi deveti, lani pa že šesti. Štirikrat je bil tudi na stopničkah, najboljši na VN Italije v Monzi, ko je bil drugi. Dva dneva pred predstavitvijo McLarnovega dirkalnika za sezono 2022 iz Wokinga prihaja novica, je 22-letnik podaljšal pogodbo z britansko ekipo do konca sezone 2025. McLaren Norrisa podpira že od leta 2017.

Signed on the dotted line. ✍️🇬🇧 @LandoNorris has committed to a new four-year agreement with McLaren Racing through to the end of 2025!