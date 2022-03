Verstappen prvak zaradi "človeške napake", a bo naslov obdržal

Direktor dirke v minulih sezonah Michael Masi je pred tedni že ostal brez te službe. Objavljeno poročilo o dogajanju v zadnjih krogih dirke v Abu Dabiju za varnostnim avtomobilom zdaj razkriva, da je Masi sicer ravnal v dobri veri, a je pri tem storil napako. Prav vsi zaostali za krog bi morali prehiteti vodilne dirkače in ne le tistih pet, ki so bili med vodilnim Lewisom Hamiltonom (Mercedes) in drugouvrščenim Maxom Verstappnom (Red Bull). Tako bi varnostni avto moral še en krog več ostati na stezi, kar bi pomenilo, da bi se dirka končala za njim, prvak pa bi postal Hamilton.

Michael Masi Foto: Guliver Image "Direktor dirke je vpoklical varnostni avtomobil, a bi moral ta po športnih pravilih 48.12 odpeljati še en krog," piše v poročilu Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia). "Človeška napaka je vodila k temu, da niso vsi zaostali dirkači spet zapeljali v isti krog z vodilnim." Vseeno v nadaljevanju Masija branijo: "Poročilo ugotavlja, da je direktor dirke ravnal v dobri veri in po svojih najboljših zmožnosti v zelo težkih okoliščinah. Tako težko odločitev je moral sprejeti v zelo kratkem času in pod velikim pritiskom ekip." Negativni učinek na odločitev direktorja sta imela tudi šefa ekipa Red Bull in Mercedes, še piše v poročilu. Torej Christian Horner in Toto Wolff, ki sta prek radijskih zvez močno pritiskala na Masija. In zato končna ugotovitev: "Rezultati VN Abu Dabija 2021 in svetovnega prvenstva so veljavni, dokončni in jih ni več možno spremeniti."

Hamilton je, ker je bil prepričan, da se mu je zgodila krivica, razmišljal o koncu kariere. Foto: Guliver Image Verstappen, ki je tako v zadnjem krogu z novimi pnevmatikami prehitel Hamiltona na obrabljenih starih gumah, ohranja svoj prvi naslov svetovnega prvaka. Zanimivo, da je Nizozemec v petek dejal, da ne vidi nobene potrebe, da bi Fia ugotovitve svoje preiskave o dogajanju v Abu Dabiju v celoti javno objavila.

Posledice vendarle so. Masija sta zamenjala Eduardo Freitas in Niels Wittich. Na novo so spisali bolj jasna pravila, ko je na stezi varnostni avto. In ustanovili VRC (virtual race control), videonadzorni sistem po zgledu nogometnega VAR-a.