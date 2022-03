Prvak na kvalifikacijah premagan, nazaj je Ferrari!

Ferrari in Red Bull sta najhitrejša dirkalnika na začetku nove sezone formule 1. Dirkači teh dveh ekip so si razdelili prva štiri štartna mesta: Charles Leclerc (Ferrari) in Max Verstappen (Red Bull) bosta v prvi vrsti, Carlos Sainz mlajši (Ferrari) in Sergio Perez (Red Bull) pa v drugi. Razmak med njimi je bil vsega dobre tri desetinke, kar obeta izvrstno dirko. Štart le te bo v nedeljo ob 16.00 po srednjeevropskem času.

Charles Leclerc je osvojil svoj deseti "pole position". Foto: Reuters "Izjemen občutek! Zadnji dve leti sta bili za nas zelo težki. Upali smo, da so nova pravila priložnost, da se vrnemo nazaj na vrh. Trdo smo delali, da bi se lahko borili za najvišja mesta. Zelo sem zadovoljen s prvim mestom. Kvalifikacije so bile težke, nisem odpeljal brez napak," je po svojem desetem najboljšem štartnem položaju razlagal Monačan, ki je Ferrariju zmago nazadnje pridirkal sredi sezone 2019.

Zanimiva bo tretja štartna vrsta, kjer bo razočarani Lewis Hamilton (Mercedes) in njegov nekdanji ekipni kolega Valterri Bottas (Alfa Romeo). Zaostanek sedemkratnega prvaka je bil dobre pol sekunde. Glede na težave srebrne puščice še niti ne tako zelo visok. Je bil pa mnogo počasnejši novi član Mercedesa, George Russell je na devetem mestu zaostal sekundo in šest desetink.

Ob Haasu presenečenje še Alfa Romeo: Valtteri Bottas je v tretji štartni vrsti. Foto: Reuters Največje razočaranje kvalifikacij pa McLaren: Lando Norris na 13. mestu, Daniel Ricciardo pa je bil šele 18. Razlog: ker mu je toliko moči pobral covid, ki ga je imel pred tednom dni. Prijetno presenečenje pa najslabša ekipa lanske sezone Haas: Kevin Magnussen na sedmem mestu, Mick Schumacher pa je bil s 12. pošteno razočaran.

VN Bahrajna, kvalifikacije:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:30,558

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,123

3. Carlos Saint (Ferrari) +0,129

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,363

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,551

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,002

7. Kevin Magnussen (Haas) +1,250

8. Fernando Alonso (Alpine) +1,637

9. George Russell (Mercedes) +1,658

10. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1,780



11. Esteban Ocon (Alpine)

12. Mick Schumacher (Haas)

13. Lando Norris (McLaren)

14. Alex Albon (Williams)

15. Guanju Džov (Alfa Romeo)



16. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

17. Nico Hülkenberg (Aston Martin)

18. Daniel Ricciardo (McLaren)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Nicholas Latifi (Williams)