Osupljivi rekordi, ki lahko padejo v sezoni 2022

Eden od čarov športa so tudi statistika in rekordi. V novi sezoni formule 1 lahko pade kar nekaj mejnikov, ki se zdijo ali pa so se zdeli nedosegljivi.

Največ uvrstitev na stopničke v sezoni

Aktualni svetovni prvak Max Verstappen že od začetka kariere ruši mejnike. Postal je najmlajši na štartu dirke formule 1, pa najmlajši zmagovalec dirke, tudi najmlajši na stopničkah. Je sploh prvi Nizozemec z naslovom svetovnega prvaka. In lani mu je uspelo z rekordnimi kar 18 uvrstitvami med prve tri. Letos je sezona rekordno dolga (22 dirk, morda 23, če najdejo zamenjavo za VN Rusije), tako da bi lahko ta dosežek še izboljšal. Z Red Bullovim dirkalnikom je bil zadnji dan testiranj najhitrejši.

Trije Räikkönenovi rekordi

Räikkönen je štartal na kar 349 dirkah. Foto: Reuters Kimi Räikkönen, ki je novembra sklenil kariero v formuli 1, je štartal na največ dirkah, odpeljal največ krogov in končal največ dirk. Fernando Alonso je pri 333 dirkah, Räikkönen jih je začel 349. Po številu odpeljanih krogov Španec za Fincem zaostaja 586 krogov. Po številu dokončanih dirk pa lahko Kimija letos prehitita tako Lewis Hamilton (18 manj) kot Alonso (13 manj).

Največ naslovov svetovnega prvaka

Hamiltonu je lani za las spodletelo. Skupaj z Michaelom Schumacherjem ostajata rekorderja s po sedmimi lovorikami. Glede na rezultate zimskih testiranj se sicer zdi, da bo Britancu letos še težje osvojiti osmi naslov. A ekipe Mercedes, ki je osvojila osem konstruktorskih naslovov, vseeno ne odpišimo prehitro.

Schumacher in Hamilton si delita kar nekaj rekordov: največ naslovov prvaka, največ zmag na posamezni dirki ... Foto: Guliver Image

Največ zmag na posamezni dirki

Dolga leta je bil Schumacher lastnik največ zmag na posamezni veliki nagradi. Na nekaterih mu je Hamilton že prevzel primat. Imata pa oba največ osem zmag na posamezni dirki: Schumacher na VN Francije, Hamilton pa na VN Madžarske in VN Velike Britanije. Še posebej v domačem Silverstonu bi si Lewis želel zmagati še devetič. Osem je rekord tudi v številu prvih štartnih položajev na eni veliki nagradi. Tega si delijo trije: Schumacher (Japonska), Hamilton (Avstralija in Madžarska) in Ayrton Senna (San Marino).

Največ zaporednih sezon z vsaj eno zmago

Hamilton ima vsaj eno zmago, tako kot Schumacher, v 15 zaporednih sezonah. Foto: Reuters Še en mejnik, ki si ga delita Schumacher in Hamilton. V 15 zaporednih sezonah sta dosegla vsaj po eno zmago. Nemcu je to uspelo med letoma 1992 in 2006, Britancu pa v zadnjih 15. Hamilton je torej v prav vsaki svoji sezoni v formuli 1 zmagal vsaj enkrat. Samo enkrat pravzaprav le leta 2013. Skupaj ima že 103 zmage, Schumacherjevih 91 zmag, ki so se dolgo zdele nedosegljive, je presegel predlani.

Če Alonso zmaga 33., bo to njegova prva zmaga po devetih letih. Foto: Guliver Image

Največji razmak med zmagama

Povratnik v formulo 1 dvakratni prvak Alonso bo dopolnil 41 let. Alpine Renault je z Estebanom Oconom lani presenetil z zmago. Če bi letos uspelo Špancu, bi se na najvišjo stopničko vrnil po skoraj devetih letih. Ima 32 zmag. Trenutno rekord drži Riccardo Patrese, ki je na zmago čakal šest let in 211 dni oziroma od VN Italije 1983 do VN Južne Afrike 1990.