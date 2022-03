Najhitrejši dirkaški spektakel je nazaj. V Bahrajnu se je začela nova sezona formule 1. Tarčo ima na hrbtu Max Verstappen, najostrejšo puščico pa Mercedes. "Max si je zaslužil naslov prvaka, a ne na tak način," tudi dobra dva meseca po kontroverznem koncu pretekle sezone poraza ni prebolel šef srebrnih puščic Toto Wolff. Zaradi vsaj nenavadnih, če ne spornih odločitev direktorja dirke, je Lewis Hamilton v zadnjem krogu zadnje dirke izgubil naslov prvaka. Ob koncu dokumentarne serije Drive to Survive je Wolff še vedno jezen dejal: "Vsi imajo tarčo na hrbtih."

Hamilton: Letos bom bolj agresiven voznik

Lewis Hamilton Foto: Reuters Pred petkovima prostima treningoma so dirkači stopili pred novinarje. Novinarske konference so razdelili v štiri skupine, Verstappen in Hamilton nista bila v isti, tako se jima ni bilo treba neposredno spopasti. So pa Maxa vprašali, ali pričakuje, da bo njegov veliki tekmec letos dirkal bolj agresivno. "Ne vem. To morate vprašati njega." In so ga. "Letos bom bolj agresiven voznik. Boste videli," je odločen sedemkratni svetovni prvak. A pravi, da ne gre po maščevanje. "Tak ni moj pristop. Sezone se bom lotil z željo, da sem čim boljši, da bi raven svojega dirkanja še dvignil."

Verstappen: Mislim, da bodo povsem zadnji!

Max Verstappen Foto: Reuters Sploh prvi svetovni prvak iz Nizozemske pa zatrjuje, da nima nikomur letos česa dokazati, saj ni prvak postal zgolj zaradi zadnjega kroga v Abu Dabiju. "Dokazal sem se z največ zmagami, največ prvimi štartnimi položaji in največ krogu v vodstvu. Ljudje to pozabljajo. Očitno gledajo samo na Abu Dabi." In še Verstappnov sarkastični odziv na besede iz Mercedesovega boksa, češ da nimajo konkurenčnega dirkalnika. "Mislim, da bodo povsem zadnji! Tako vsaj govorijo. Mislim, da imajo obupen dirkalnik. In takšnega so imeli na testiranjih vse od leta 2017."

Na prvem treningu najhitrejši Gasly

Pierre Gasly Foto: Reuters Prva ura dirkanja v Bahrajnu je medtem že za dirkači. A rezultatom velike veljave še ne moremo dati. Najhitrejši čas Pierra Gaslyja (Alpha Tauri) 1:34,193 je bil več kot dve sekundi počasnejši kot najboljši čas Maxa Verstappna pred tednom dni na testiranjih. Gasly ga je dosegel z mehkejšo različico pnevmatik, tako kot George Russell (Mercedes) s slabe pol sekunde zaostanka na četrtem mestu. Charles Leclerc in Carlos Sainz (Ferrari) sta na drugem in tretjem mestu svoj najboljši čas odpeljala z na papirju počasnejšo srednjo trdoto pnevmatik. Enako na petem mestu Verstappen.

VN Bahrajna, 1. trening:



1. Pierre Gasly (Alpha Tauri 1:34,193

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,364

3. Carlos Sainz ml. (Ferrari) +0,418

4. George Russell (Mercedes) +0,436

5. Max Verstappen (Red Bull) +0,549

6. Lance Stroll (Aston Martin) +0,621

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,750

8. Fernando Alonso (Alpine) +0,807

9. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +0,835

10. Sergio Perez (Red Bull) +0,857

11. Guanju Džov (Alfa Romeo) +0,860

12. Esteban Ocon (Alpine) +0,958

13. Nicholas Latifi (Williams) +1,451

14. Nico Hülkenberg (Aston Martin) +1,622

15. Alexander Albon (Williams) +1,730

16. Lando Norris (McLaren) +2,111

17. Daniel Ricciardo (McLaren) +2,343

18. Mick Schumacher (Haas) +2,343

19. Kevin Magnussen (Haas) +2,611

20. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) brez časa

V prvi deseterici so bili dirkači šestih različnih ekip, prvih 12 pa je prišlo na cilj v razmaku manj kot sekunde. McLarna sta zaostala več kot dve sekundi, a v zadnjih minutah treninga nista dirkala. Za nekaj malega drame je poskrbel Esteban Ocon oziroma njegov Alpinov dirkalnik, ki je začel tako rekoč razpadati na štartno-ciljni ravnini.

Esteban Ocon's first practice session of 2022 didn't start quite how he would have wanted 😮#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/UAO2Iadz7M — Formula 1 (@F1) March 18, 2022

Verstappen in Ferrari na drugem treningu potrdila vlogo favorita

Voznika Ferrarija sta bila na obeh treningih na drugem in tretjem mestu. Foto: Reuters

Na drugem treningu so bili časi že primerljivi tistimi s testiranj. Vsi so najhitrejši krog odpeljali z mehkejšimi gumami. S časom 1:31,936 je vlogo favorita potrdil Verstappen. Sledila sta mu dirkača Ferrarija, z dobre pol sekunde zaostanka pa na četrtem mestu Russell. Znova so bili v prvi deseterici vozniki šestih ekip, med njimi tudi Valtteri Bottas z Alfo Romeo in oba Haasa. Izven deseterice McLaren Daniel Ricciardo zaradi popravil na dirkalniku ni veliko vozil. Na samem začelju je bil Williams, ki se zdi edini nekonkurenčen.

Kvalifikacije bodo v soboto ob 16.00, dirka pa v nedeljo ob štirih popoldne.

VN Bahrajna, 2. trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:31,936

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,087

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,584

4. George Russell (Mercedes) +0,593

5. Fernando Alonso (Alpine) +0,941

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,015

7. Sergio Perez (Red Bull) +1,022

8. Mick Schumacher (Haas) +1,149

9. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,208

10. Kevin Magnussen (Haas) +1,247

11. Lando Norris (McLaren) +1,344

12. Esteban Ocon (Alpine) +1,424

13. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1,685

14. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,853

15. Guanju Džov (Alfa Romeo) +2,017

16. Lance Stroll (Aston Martin) +2,022

17. Nico Hülkenberg (Aston Martin) +2,125

18. Daniel Ricciardo (McLaren) +2,230

19. Nicholas Latifi (Williams) +2,550

20. Alex Albon (Williams) +2,799