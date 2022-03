Vettlu rdeča luč v Bahrajnu, zamenjava Hülkenberg

Avstralec Daniel Ricciardo (McLaren) je prestal izolacijo po pozitivnem testu na koronavirus pred dobrim tednom dni in je od četrtka svoboden. Tako bo ekipa McLaren na prvi dirki sezone formule 1 v polni postavi.

Rdečo luč za prvo od 22 dirk sezone pa je zdaj dobil Nemec Sebastian Vettel (Aston Martin). Razlog enak: pozitiven na PCR-testu. Tako bo moral izpustiti VN Bahrajna. Zamenjal ga bo rojak Nico Hülkenberg. Ta bo na dirki formule 1 nastopil prvič po Nürburgringu 2020, ko je iz enakega razloga menjal drugega voznika ekipe Kanadčana Lanca Strolla. Redni sedež v formuli 1 je imel nazadnje v sezoni 2019.

UPDATE: Sebastian Vettel has tested positive for COVID-19 and will therefore not be taking part in the 2022 #BahrainGP.



Replacing him in the AMR22 will be Reserve Driver @HulkHulkenberg, who will be in the car from FP1 onwards. #F1 pic.twitter.com/36wnI8LUAC