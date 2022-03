V četrtek izstopal ekstravagantni Hamilton, kdo bo v petek?

Nedavna testiranja v Bahrajnu, kjer bo ta konec tedna tudi prva dirka, so le delno razkrila razmerje moči. Red Bull z branilcem naslova Maxom Verstappnom naj bi bil najhitrejši, tik pred Ferrarijem. Ti dve ekipi sta brez težav opravili ves načrt testiranj. Šele nato naj bi sledil zdajšnji konstruktorski prvak Mercedes, ki ima z najbolj revolucionarno zasnovanim dirkalnikom največ težav s stabilnostjo na stezi. Tisti, ki je aerodinamiko najbolje zasnoval, bo najboljši. Razlika v moči motorja med Red Bullom (sami so prenovili Hondin motor), Mercedesom in Ferrarijem naj bi bila skoraj nična. V Maranellu so pozimi nadomestili 25 "konjskih moči" v primerjavi z obema tekmeca.

Preostale ekipe so večja uganka. McLaren naj bi sicer odpravil težave z zavorami, a niso naredili dovolj testnih kilometrov. Alpine je dobro začel testiranja, ob koncu so se izgubili v zlati sredini. Alpha Tauri, Alfa Romeo in predvsem Haas bi lahko presenetili. Aston Martin na testiranjih ni pokazal realne hitrosti, Williams bi lahko ostal na začelju.

Spored VN Bahrajna



Petek

13.00 1. trening

16.00 2. trening



Sobota

13.00 3. trening

16.00 kvalifikacije



Nedelja

16.00 dirka

Leclerc: Realno smo malo za Red Bullom

Charles Leclerc Foto: Reuters Dirkači so v četrtek, kot je v navadi, prišli v paddock, a le redki stopili pred novinarske mikrofone. Vodstvo tekmovanja je namreč uradne medijske obveznosti s četrtka prestavilo na petkovo jutro. Medtem ko je Lewis Hamilton znova izstopal z ekstravagantno opravo, je Charles Leclerc le spregovoril nekaj več o željah za novo sezono. Zadnji dve sezoni s Ferrarijem ni niti enkrat zmagal, dve zmagi ima iz leta 2019. To bo četrta sezona v kraljici avtomotošporta za 24-letnega Monačana. "Naš cilj mora biti borba za čim več zmag. Realno smo, če že moram ugibati, malo za Red Bullom. Za Mercedes pa res nimamo pojma, kje so. A zagotovo bodo med prvimi tremi." Pomembno je, da bi bili dirkalniki čim bolj izenačeni, saj bodo le tako lahko do izraza prišle aerodinamične spremembe, ki naj bi omogočile več dvobojev in prehitevanj.

So much has gone into getting back and being here both physically and spiritually. Me and the team @MercedesAMGF1 put in a lot of hard work and long hours, and we’re going to give it everything we can for you guys. Keep the positivity coming 🙏🏾 #teamlh pic.twitter.com/hsdxC4in0h — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) March 17, 2022

Zadnjih 5 zmagovalcev VN Bahrajna:



2021 Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 Sebastian Vettel (Ferrari)

2017 Sebastian Vettel (Ferrari)



Največ zmag na VN Bahrajna:



5 Lewis Hamilton

4 Sebastian Vettel

3 Fernando Alonso

Lani je v Bahrajnu zmagal Hamilton. Verstappen tu še nima zmage, Red Bull je nazadnje zmagal leta 2013. Foto: Reuters

Vrnitev Magnussena, za eno dirko tudi Hülkenberga

Kevin Magnussen je odpeljal le dva testna dneva. Foto: Reuters Na prvi dirki bodo v središču pozornosti tudi trije povratniki: Alex Albon je novi dirkač Williamsa, Nico Hülkenberg bo za najmanj eno dirko zamenjal Sebastiana Vettla v aston martinu (pozitiven test na koronavirus), Kevin Magnussen pa je dobil še eno priložnost v Haasu, potem ko so se znebili Rusa Nikite Mazepina in njegovega očeta, ruskega milijarderja s podjetjem Uralkali, ki je bil njihov največji pokrovitelj. Za 29-letnerga Danca bo to osma sezona v formuli 1. "Ko me je poklical Günther Steiner, sem takoj rekel da. Nisem si mislil, da sem tako zelo pogrešal formulo 1." Ker je vskočil šele pred tednom dni, fizično za prvo dirko ne bo stoodstotno pripravljen. Priznava, da ga skrbi predvsem za vrat. Sile G so v formuli 1 zelo visoke in zato morajo biti dirkači v izvrstni fizični pripravljenosti.