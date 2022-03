Tudi pred kvalifikacijami najboljši čas za Verstappna

Po tretjem treningu v Bahrajnu se vse bolj kristalizira razmerje moči na začetku novega prvenstva formule 1: Red Bull desetinko ali dve pred Ferrarijem in pol sekunde pred Mercedesom. Najhitrejši čas je odpeljal Max Verstappen (Red Bull), drugi je bil Charles Leclerc (Ferrari) in tretji Sergio Perez (Ferrari). Lewis Hamilton (Mercedes) je na šestem mestu zaostal nekaj več kot pol sekunde. Če na prvih mestih ni presenečenj, pa jih je nekaj več v nadaljevanju: v deseterici sta oba dirkača z Alfo Romeo, Kevin Magnussen (Haas) pa celo na sedmem mestu.

VN Bahrajna, tretji trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:32,544

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,096

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,247

4. George Russell (Mercedes) +0,391

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,509

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,577

7. Kevin Magnussen (Haas) +0,893

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,189

9. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,336

10. Lance Stroll (Aston Martin) +1,376

11. Lando Norris (McLaren) +1,411

12. Nico Hülkenberg (Aston Martin) +1,427

13. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1,632

14. Mick Schumacher (Haas) +1,751

15. Daniel Ricciardo (McLaren) +1,834

16. Fernando Alonso (Alpine) + 2,084

17. Alexander Albon (Williams) +2,324

18. Esteban Ocon (Alpine) +2,413

19. Nicholas Latifi (Williams) +3,123

20. Juki Cunoda (Alpha Tauri) brez časa

Wolff: Red Bull je v svoji ligi

Lewis Hamilton Foto: Reuters Jasno je, da Mercedes na testiranjih ni skrival realne forme. "Nismo blefirali kot prejšnja leta, kot so vsi predvidevali," je po treningih priznal Hamilton. Po analizi časov naj bi bili tako v ritmu za en kvalifikacijski krog kot v ritmu za dirko vsaj pol sekunde na krog počasnejši od Red Bulla. "Na začetku prejšnje sezone smo imeli majhne težave, letos imamo veliko večje. In karkoli naredimo, da bi jih rešili, ne pomaga. Očitno bo za rešitev potreben daljši čas," je po treningih še dejal sedemkratni prvak. Realnih možnosti za zmago na nedeljski dirki torej nimajo, so vprašali šefa ekipe Tota Wolffa. "Glede na proste treninge, ne. Red Bull je v svoji ligi. Nato pa nas je več ekip tesno skupaj, odvisno od količine goriva v dirkalniku in različne nastavitve motorja."

Charles Leclerc Foto: Reuters Aktualni svetovni prvak Verstappen je bil po najhitrejšem petkovem času zelo zadovoljen: "A videli smo, da je tudi Ferrari zelo dober in blizu, a to je zelo zanimivo." Šef ekipe Christian Horner vseeno ne bo odpisal niti Mercedesa: "Mislim, da je bil Ferrari od prvega dne testiranj zelo hiter. Mislim, da Mercedes vsega potenciala še ni pokazal. Zelo pomembno je, da smo osredotočeni samo nase in skušamo iz novega dirkalnika iztisniti čim več." Medtem v Ferrariju kljub dobrim dosežkom s treningov ostajajo previdni. "Dober znak je, da ni bilo nobenih neprijetnih presenečenj. Zdi se, da smo v igri za najvišja mesta, kar je dobro. Zato imamo lahko nasmešek na ustih. Nekaj dela nas še čaka. Upam, da se bomo lahko borili za prvo štartno mesto," je po petkovih treningih dejal Leclerc.

Kvalifikacije bodo v soboto ob 16.00, dirka 24 ur pozneje.