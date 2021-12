Dirka zmešnjav: trije štarti, trčenja, Hamilton premagal "norega" Verstappna

Pred finalom sezone naslednjo nedeljo v Abu Dabiju imata Max Verstappen (Red Bull) in Lewis Hamilton (Mercedes) oba 369,5 točke. V Savdski Arabiji se je po več kot dve uri dolgi dirki z dvema prekinitvama veselil Hamilton, ki je z najhitrejšim krogom osvojil maksimalnih 26 točk in nadoknadil osem točk zaostanka za Verstappnom. Ta je osvojil drugo mesto, sicer mu je uspel fantastičen tretji štart, a obenem nekajkrat šel preko meje in moral zato v zaključku dirke prepustiti prvo mesto Britancu. Tretje mesto je osvojil Valtteri Bottas (Mercedes), ki je na ciljni čtrti za desetinki prehitel Estebana Ocona (Alpine).

Procesija prvih 10 krogov

Na štartu 50 krogov dolge dirke sta bila v prvi vrsti oba voznika Mercedesa, Max Verstappen je štartal iz tretjega mesta. V Red Bullu so se sicer bali, da se je morda v kvalifikacijski nesreči poškodoval menjalnik v njegovem dirkalniku. Vseeno zamenjava ni bila potrebna in je lahko štartal iz druge vrste. Štart in prvi krog sta minila brez sprememb in kakršnekoli drame. Hamilton je povedel pred Bottasom, Verstappnom, Leclercom in Perezom. Kot smo pričakovali ter se bali, na tej super hitri ulični stezi z eno samo linijo ob trenutni aerodinamiki dirkalnikov vožnja v zavetrju med podobno hitrimi dirkalniki ni možna in zato v ospredju napadov in prehitevanj ni bilo.

Prva prekinitev, ko je profitiral Verstappen

V 10. krogu je v zaščitno ogrado zletel Mick Schumacher (Haas) in na stezo je zapeljal varnostni avto. Večina najboljših se je odločila za menjavo pnevmatik, ne pa Verstappen. Tako je brez postanka prevzel vodstvo, a z minimalno prednostjo pred Hamiltonom in Bottasom. Ker zaščitne ograde niso mogli hitro popraviti, je vodstvo dirke čez nekaj minut izobesilo rdečo zastavo. Prekinitev dirke je pomenila, da so vsi zapeljali v bokse in lahko pred ponovnim štartom brez izgube časa menjali pnevmatike. Če se je najprej zdelo, da je bil Verstappen v slabšem položaju, je bil po tej odločitvi v najboljšem. In Hamilton je bil besen kot ris: "Zakaj rdeča zastava? Meni se zdi, da je z zaščitno ogrado vse v redu. To je neverjetno." Po radijski zvezi so mu odgovorili: "Vedeli smo, da tvegamo s hitrim postankom, a smo mislili, da ne bo prišlo do prekinitve."

Druga prekinitev in barantanje o Verstappnovi kazni

Več drame pa ob drugem štartu. Z drugega mesta je fantastično potegnil Hamilton in bil še pred prvo šikano pred Verstappnom. Nizozemec je prepozno zaviral in Britanca prehitel izven steze. Slednjega je še nekoliko izrinil in na drugo mesto se je vrinil še Ocon. Za njimi je v gneči prišlo do novega trčenja. Zadela sta Perez in Leclerc. Ob umikanju sta za njima nastradala Mazepin in Russell. Nadaljeval je lahko le voznik Ferrarija, dirka pa je bila še drugič prekinjena. Prekinitev je minila v pričakovanju odločitve direktorja dirke, kakšna kazen bo doletela Verstappna. In Michael Masi je Red Bullu in Mercedesu "kot na tržnici" ponudil, da je ob ponovnem štartu vrstni red: Ocon, Hamilton, Verstappen. Nenavadna situacija, a so ponudbo sprejeli. Če je ne bi, bi komisarji naknadno vozniku Red Bulla določili kazen, ki bi bila najverjetneje težja.

Tretji štart: Verstappen s tretjega na prvo mesto

Tretji štart (uro in 10 minut za prvim, v 16. krogu dirke) je z mehkejšimi pnevmatikami od obeh dirkačev v prvi vrsti dobil Verstappen. V ozki prvi šikani je z drznim manevrom po notranji strani prehitel Hamiltona, nato na izvozu iz zavoja še vodilnega Ocona. Krog pozneje je Britanec že skočil mimo Francoza na drugo mesto in začel dihati za ovratnik svojemu tekmecu za naslov svetovnega prvaka.

Dvoboj Max proti Lewisu: trčenje in kazen Nizozemcu

V 37. krogu je Hamilton v prvem zavoju napadel, a se je Verstappen zelo agresivno branil, zapeljal prek robnika in ostal na prvem mestu. "Ta tip je nor," se je prek radijske zveze jezil Hamilton. Po navodil direktorja dirke bi moral Nizozemec Britanca spustiti pred sebe. In ko ga je skušal, je na idealni liniji upočasnil, Hamilton pa je nepripravljen na to zadel vanj. Kljub poškodovanemu prednjemu krilcu je lahko vozil naprej, dve sekundi za še naprej vodilnim Verstappnom.

Pet krogov pozneje je Max Lewisa le spustil predse, a ga takoj zatem znova prehitel in spet vodil. Istočasno so mu z vodstva dirke določili pet sekund kazenskega pribitka. A dva kroga pozneje je Verstappen znova spustil Hamilton naprej. "Tega ti zdaj ne bi bio treba storiti," so mu javili s komandnega mesta. Aktualni prvak je tako vodil in kljub rahlo poškodovanem prednjem krilcu normalno dirkal naprej. Vodilnemu v letošnjem prvenstvu pa so popustile pnevmatike in začel je izgubljati stik. Red Bull je celo razmišljal o dodatnem postanku, a Verstappen ni imel dovolj prednosti pred tretjim Oconom in četrtim Bottasom.

Minuta molka v spomin na Franka Williamsa

To je bila zadnja dirka formule 1 za odhajajočega predsednika Mednarodne avtomobilistične zveze FIA Jeana Todta. Nekdanji šef Ferrarija se poslavlja s te funkcije. Pred dirko se je dirkaška karavana z minuto molka poklonila Franku Williamsu, ustanovitelju in dolgoletnemu vodji ekipe Williams, ki je umrl pred tednom dni.