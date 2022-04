Na Gradiški turi med plezanjem umrla plezalka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V reševalni akciji so aktivirali tudi helikopter Slovenske vojske.

Med plezanjem na Otmarjevi poti na Gradiški turi nad Vipavo je danes okrog 10.30 prišlo do nesreče, v kateri je umrla 69-letna plezalka z območja Dolenjske. Zelo izkušena plezalka je plezala skupaj z možem, v steni je bila nad njim, ko je zaprosila za kratek počitek. Kmalu zatem je padla in obvisela na vrvi dobra dva metra pod možem.

Mož se je spustil do nje in ji poskušal pomagati, je za STA povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Poleg policije so bili aktivirani reševalci GRS Tolmin skupina Ajdovščina, GRS Ljubljana in helikopter Slovenske vojske. Ob prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da je plezalka podlegla poškodbam.

Gorski reševalci so ponesrečeno plezalko skupaj s soprogom z vrvno tehniko spustili do primernega mesta, kjer ju je prevzela posadka helikopterja Slovenske vojske in reševalcev letalcev ter ju prepeljala v dolino. Za pokojno plezalko je bila odrejena sanitarna obdukcija.

O nesreči so obvestili pristojno državno tožilstvo in dežurnega preiskovalnega sodnika. Vzrok padca pa policija še preiskuje.