Hude poškodbe jadralnega padalca. Kriv je bil sunek vetra.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo so ob 14.40 policijo obvestili, da se je pri pristanku na pristajališču za jadralne padalce Lijak na območju naselja Šmihel v Mestni občini Nova Gorica poškodoval jadralni padalec.

Veter obrnil padalo, padalec z desetih metrov na bližnjo njivo

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so na kraju nesreče ugotovili, da je okoli 14. ure z vzletišča Lijak nad Lijakom v lastni režiji vzletel 55-letni jadralni padalec, državljan Nemčije. Po slabi uri leta je med spuščanjem proti pristajališču v Šmihelu v zraku želel narediti obrat, vendar mu je sunek vetra obrnil jadralno padalo, zaradi česar je s približno desetih metrov višine padel na bližnjo njivo.

Težje poškodbe različnih delov telesa

Po padcu je nemški jadralni padalec zaradi poškodb obležal na omenjenem kraju, bil je pri zavesti. Poleg novogoriških policistov so pri nesreči posredovali še reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so poškodovanca oskrbeli in ga nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici.

55-letni državljan Nemčije je pri padcu utrpel poškodbe različnih delov telesa.

Policija je o nesreči tujega jadralnega padalca poleg pristojnih pravosodnih organov (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišče in Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici) obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov pri ministrstvu za infrastrukturo. Policisti PP Nova Gorica bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev o dogodku s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.