Vozilo zdrselo vzvratno, 72-letna voznica umrla zaradi poškodb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je letošnja četrta žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje.

To je letošnja četrta žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje. Foto: Siol.net

V nesreči v bližini pokopališča v Belih Vodah v Šoštanju je umrla 72-letna peška, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Danes, nekaj minut pred 12. uro, so bili celjski policisti obveščeni o prometni nesreči s smrtnim izidom. Po prvih podatkih je 72-letna ženska stopila iz vozila. Ko je bila za vozilom, je to zdrselo vzvratno in jo povozilo. 72-letnica je na kraju nesreče umrla zaradi poškodb.

To je letošnja četrta žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje. Lani v enakem obdobju so v prometnih nesrečah na tem območju umrli trije ljudje, so še sporočili s policije.