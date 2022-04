Utopitev v Domžalah: pri prečkanju brvi oseba padla v potok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V potoku Mlinščica na območju Domžal se je včeraj utopila oseba, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Včeraj okoli 15.30 so ljubljanske policiste obvestili o dogodku, v katerem se je v potoku Mlinščica na območju Domžal utopila oseba.

Glede na prva zbrana obvestila je oseba v vodo padla z brvi, smrt pa po do zdaj znanih podatkih ni posledica kaznivega dejanja. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila in preverjajo vse okoliščine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s policije.