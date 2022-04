Povozil sopotnico, ki je umrla zaradi poškodb

Nesrečo je povzročil 74-letni voznik osebnega vozila. V prometni nesreči je umrla 72-letna ženska. 74-letni voznik je pripeljal na parkirišče v bližini pokopališča, kjer je iz vozila izstopila sopotnica in odšla do zadnjega dela vozila. Medtem, ko je iz prtljažnega dela vozila jemala stvari, je vozilo zdrselo nazaj in jo povozilo.

Posredovali so gasilci PGD Velenje, ki so zavarovali kraj nesreče in stabilizirali vozilo. S tehničnim posegom so vozilo dvignili ter osebo potegnili izpod vozila. Gasilci so prav tako pomagali reševalcem NMP Velenje pri oskrbi in reanimaciji poškodovane osebe, ki pa je na kraju umrla zaradi poškodb, so zapisali na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.