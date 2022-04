Tragedija na Igu: voznik traktorja do smrti povozil otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo nekaj pred 18. uro je na območju Iga prišlo do nesreče, v kateri je po do zdaj zbranih podatkih voznik traktorja s prikolico pri vzvratni vožnji povozil otroka. Ta je zaradi poškodb na kraju dogodka umrl. Policisti obvestila o okoliščinah sicer še zbirajo, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.