Italijani v finalu Davisovega pokala

Italijani so prvo točko proti lanskim finalistom v polfinalu dobili po zaslugi Mattea Berrettinija, ki je po dveh urah in 43 minutah ugnal Thanasija Kokkinakisa s 6:7 (6), 6:3, 7:5, zmago Italije pa je nato potrdil prvi igralec sveta Jannik Sinner, ki je s 6:3, 6:4 odpravil Alexa De Minaura.

Berrettini bi lahko tudi svoje delo opravil v dveh nizih, a je v prvem zapravil tri zaključne žogice, Kokkinakis pa je izkoristil svojo prvo. V drugem in tretjem nizu Berrettini ni naredil podobnih napak, v svojo korist je niza odločil po odvzetih servisih za 5:3 v drugem in 6:5 v tretjem nizu.

Jannik Sinner ni imel težav na dvoboju z Alexom de Minaurjem. Foto: Reuters

Sinner pa je zelo hitro prišel do prvega "breaka" proti De Minauru, vendar se je Avstralec takoj vrnil v igro. Ko pa je Italijan še drugič odvzel servis tekmecu, je tudi zlomil odpor Avstralca. V drugem nizu je Sinnerju za zmago zadostoval en "break".

Za Italijo bo to deveti finale Davisovega pokala, dvakrat je prišla do naslova, in sicer leta 1976 in 2023. Njena tekmica v finalu Nizozemska pa je prvič prišla do zaključnega boja v tem tekmovanju.