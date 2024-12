Kazahstan, Nemčija in Kitajska v četrtfinalu

Kazahstan in Nemčija sta zabeležila drugi zmagi v skupinskem delu teniškega pokala United v Avstraliji in si tako že zagotovila mesti v četrtfinalu. Kazahstan z Eleno Ribakino je bil boljši od Grčije s 3:0, Alexander Zverev pa je Nemčijo popeljal do zmage z 2:1 proti Kitajski.

Najboljši nemški igralec je zabeležil dve zmagi. Najprej je v treh nizih premagal Zhizhen Zhanga, nato pa je bil uspešen še v odločilni igri mešanih parov z Lauro Siegemund.

Navkljub porazu si je mesto v četrtfinalu izborila tudi Kitajska, ki je najboljša drugouvrščena reprezentanca v Perthu.

Lažje od pričakovanj je do druge zmage prišel Kazahstan. Aleksander Ševčenko je s 6:4 in 7:6 premagal Stefanosa Cicipasa, Ribakina pa je bila boljša od Marie Sakari s 6:4, 6:3.

Uvodno partijo je četrti dan tekmovanja v Sydneyju odigrala Poljska. Iga Swiatek je sezono začela z dvema zmagama; najprej je deklasirala Malene Helgo, med pari pa sta z Janom Zielinskim premagala Casperja Ruuda in Ulrikko Eikeri 6:3, 0:6 in 10:8.

Prve zmage se je veselila tudi Velika Britanija. Ekipa, ki jo zastopajo Billy Harris, Jan Choinski, Charles Broom, Katie Boulter, Yuriko Lily Miyazaki in Olivia Nicholls, je bila boljša od Argentine z 2:1.

Pokala United, ki igralkam in igralcem služi kot priprava na prvi grand slam sezone v Melbournu (od 12. do 26. januarja), se udeležuje 18 reprezentanc. Razdeljene so v šest skupin, ki igrajo v Sydneyju in Perthu, v četrtfinale pa se bodo uvrstile zmagovalke skupin ter dve najboljši drugouvrščeni oziroma po ena iz vsakega kraja.

Nagradni sklad turnirja je slabih 10 milijonov evrov, udeleženci pa si bodo razdelili tudi 500 točk za lestvico ATP in WTA.

