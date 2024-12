Kazahstan premagal Španijo, Kitajska Brazilijo #video

V Perthu in Sydneyju v Avstraliji se je začela tretja izvedba teniškega turnirja mešanih ekip, tako imenovan pokal United. V skupini C je Kazahstan z 2:1 ugnal Španijo, v skupini E pa Kitajska s 3:0 Brazilijo. Naslov brani Nemčija, ki je v prejšnjem finalu ugnala Poljsko.

V skupini C v Perthu, v kateri je ob Kazahstanu in Španiji še Grčija, je Kazahstanu uvodno zmago priigral mešani par Jelena Ribakina/Aleksander Ševčenko, ki je s 7:6, 6:7 in 10:7 ugnal Yvonne Cavalle-Reimers in Pabla Carrena Busto.

Tudi skupina E igra v Perthu, kjer so uvodoma Kitajci gladko opravili z Brazilijo, zmage sta priigrala Gao Xinyu in Zhang Zhizhen, ki sta slavila tudi med dvojicami. V skupini E je še Nemčija, ki jo zastopa tudi drugi igralec sveta Alexander Zverev.

Vrhunci dvoboja Kazahstan - Španija:

Video: Reuters

V Sydneyju in Perthu tekmuje 18 ekip, razdeljenih v šest skupin s po tremi ekipami. Zmagovalci skupin bodo napredovali v četrtfinale, prav tako po en najboljši drugouvrščeni iz Pertha in Sydneyja.

V skupini A so ZDA, Kanada in Hrvaška, v B Poljska z Igo Swiatek, Češka in Norveška, v D Italija, Francija in Švica, v F pa Velika Britanija, Avstralija in Argentina.

Vsak dvoboj sestavlja en dvoboj posameznikov, en posameznic in eden mešanih dvojic. Zaključni del turnirja s polfinaloma in finalom bo v Sydneyju. Nagradni sklad znaša 10,7 milijona evrov.

