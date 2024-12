V telesu 23-letne Poljakinje so avgusta, ko je bila še prva igralka na jakostni lestvici WTA, našli sledi prepovedanega trimetazidina. Gre za zdravilo za srce, znano kot TMZ.

Mednarodna agencija za teniško integriteto (Itia) njene kršitve ni označila kot namerne, tako da se je izognila daljši kazni, a je morala izpustiti tri turnirje v Aziji, tako da je prvo mesto na lestvici WTA prepustila Belorusinji Arini Sabalenka.

"Mislim, da je večina ljudi razumevajoče sprejela moj primer. Poskušam nadaljevati svoje življenje in se osredotočiti na novo sezono, zavoljo priloženih dokazov tudi ne pričakujem dodatnih postopkov Wade," je v zvezi s tem dejala petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam (štirikrat je slavila v Parizu, enkrat pa v New Yorku, opomba STA).

Swiatek je sicer priznala, da je bilo celotno zadnje obdobje zanjo izjemno težavno in naporno. Krstni nastop v novi sezoni jo čaka na reprezentančnem pokalu United v Perthu in Sydneyju.

Podobne težave je imel letos tudi prvi igralec na jakostni lestvici ATP Jannik Sinner. Visokorasli Italijan je bil marca letos dvakrat pozitiven na dopinškem testu, potem ko so v njegovem telesu našli sledi metabolita klostebol, steroida, ki se med drugim uporablja za povečanje mišične mase.

Itia je sprejela njegovo pojasnilo, da je prepovedana snov prišla v njegovo telo zaradi kontaminacije s strani člana ekipe, ki je na njegovo kožo nanesel pršilo, ki ga je v Italiji mogoče dobiti brez recepta.

Po tej odločitvi so mnogi "skočili v zrak". Med letoma 2019 in 2023 so zaradi klostebola na dopingu padli številni znani športniki in športnice, med drugim tudi slovenska atletinja Martina Ratej in norveška tekačica na smučeh Therese Johaug, prav vsi pa so prejeli dolgotrajne kazni.

