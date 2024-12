Jorgić in Kožul v četrtfinalu lige prvakov

Branilec naslova v namiznoteniški ligi prvakov, nemški Saarbrücken, za katerega igra Darko Jorgić, je tudi v povratni tekmi osmine finala lige prvakov premagal češko ekipo Ostrov in se zanesljivo uvrstil v četrtfinale. Vanj se je uvrstil tudi Deni Kožul, čeprav je s svojo ekipo Suchedniowa na povratni tekmi izgubil proti ekipi Pontoise-Cergy.

Saarbrücken je pred tednom tudi brez Darka Jorgića brez večjih težav premagal Ostrov in naredil velik korak proti četrtfinalu. Odločitev na povratni tekmi je padla že v prvem dvoboju, v katerem je Eduard Ionescu s 3:0 premagal Jirijasa Vrablika. Na dobri poti do zmage je bil tudi Jorgić, ki je proti Pavlu Siručku vodil že z 2:0 v nizih, nato pa mu je popustila zbranost, kar je Čeh izkoristil in slavil s 3:2.

Za novo vodstvo Saarbrückna je poskrbel Cedric Messner, še drugo zmago pa je zagotovil razpoloženi Romun v njegovem dresu Ionescu. Messner je premagal Tomasa Treglerja, Ionescu pa Siručka.

V prvi tekmi je Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniow doma s 3:1 ugnal Pontoise-Cergy, tako da je v povratni tekmi v Pontoiseu potreboval dve zmagi. V prvem dvoboju je Marcos Freitas s 3:2 premagal Roberta Florasa, v drugem pa je za izenačenje poskrbel Deni Kožul, ki je bil s 3:2 boljši od Singapurca Izaaca Queeka Yonga. Peti niz je dobil s 6:2.

Deni Kožul je bil s 3:2 boljši od Singapurca Izaaca Queeka Yonga. Foto: Guliverimage

Za končno zmagoslavje je bil zaslužen Mateusz Zalewski, ki je bil s 3:1 boljši od Liama Pitchforda. Zadovoljni z uvrstitvijo v četrtfinale je poljska ekipa v nadaljevanju nekoliko popustila, tako Kožul proti Freitasu ni osvojil niza, Floras pa je proti Queek Yongu osvojil enega. Pontoise-Cergy je leta 2014 in 2016 že osvojil ligo prvakov.

V četrtfinalu bo Saarbrücken igral z najboljšo francosko ekipo Hennebont, Suchedniow pa z boljšim iz dvoboja med ekipama Mühlhausen in Dekorglass Dzialdowo. Prvo je s 3:1 dobil Dekorglass Dzialdowo. Prve tekme bodo na sporedu med 17. in 19. januarjem prihodnje leto, povratne pa med 14. in 16. februarjem.

Preberite še: