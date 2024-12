Avstralski teniški zvezdnik in znana Britanka presenetila s čudovito novico

Trenutno najboljši avstralski teniški igralec Alex De Minaur in britanska tenisačica Katie Boulter, ki sta par od leta 2022, sta v ponedeljek na družbenih omrežjih objavila zaroko, poročajo agencije. Britanka je v ponedeljek zvečer objavila njuno fotografijo s pripisom: "Čuvala sva majhno skrivnost."

Oba sta lahko tudi zadovoljna s sezono. Katie Boulter je letos slavila na turnirjih v San Diegu in Nottinghamu, sezono pa je kot najvišje uvrščena Britanka končala na 23. mestu lestvice WTA.

Alex De Minaur je bil med sezono že šesti na lestvici ATP, trenutno je deveti. Prvič v karieri se je na velikih turnirjih v Parizu, Wimbledonu in New Yorku prebil do četrtfinala, zaigral pa je tudi na finalnem turnirju sezone.

Alex de Minaur se je na zadnjem grand slam turnirju v letu 2024 v New Yorku prebil med najboljših osem. Foto: Reuters

Boulter in De Minaur sta v Wimbledonu skupaj zaigrala tudi med mešanimi pari, zdaj pa vse kaže, da se bosta morda pomerila tudi med sabo na turnirju United Cupu, ki se bo kot uvod v novo sezono začel 27. decembra, saj bo Avstralija igrala prav proti Veliki Britaniji.