Španski tenisači ostali brez izločilnih bojev

Drugi dan teniškega pokala United v Avstraliji so prve zmage dosegle reprezentance Kanade, Grčije, Švice in Argentine. Brez napredovanja v izločilne boje so ostali Španci.

Kanadčani so v skupini A z 2:1 premagali Hrvate. Za severnoameriško ekipo je prvo točko priborila Leylah Fernandez, izenačil je Borna Ćorić, zmago pa je Fernandez skupaj s Felixom Auger-Aliassimom priborila v igri dvojic.

Španci so v skupini C po uvodnem porazu proti Kazahstanu izgubili še z Grčijo. Španijo je v vodstvo popeljala Jessica Bouzas Maneiro, na 1:1 je izenačil Stefanos Cicipas. V obračunu dvojic pa sta bila Maria Sakari in Cicipas po treh nizih boljša od Yvonne Cavalle-Reimers in Sergia Martosa Gornesa. Ker je Španija še drugič izgubila, se je že poslovila od napredovanja v izločilne boje.

V skupini D so bili Švicarji z 2:1 boljši od Francozov. Po posamičnih dvobojih je bil izid poravnan, zmago sta dosegla Belinda Bencic za Švico in Ugo Humbert za Francijo. V dvoboju dvojic sta nato slavila Bencic in Dominic Stricker.

Gostitelji Avstralci pa so morali v skupini F za uvod priznati premoč Argentincem. Za slednje je prvo točko priborila Nadia Podoroska, za domačine je izenačil Alex de Minaur, odločilno točko pa je priigrala naveza Maria Lourdes Carle/Tomas Martin Etcheverry.

V izločilne boje oziroma četrtfinale se bodo po koncu skupinskega dela uvrstili zmagovalci vseh šestih skupin in najbolje drugouvrščena reprezentanca v vsakem izmed mest. Tri skupine namreč gosti Perth, tri pa Sydney.