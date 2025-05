Italijan poskrbel za presenečenje v Hamburgu, avstralska najstnica do prvenca

Italijan Flavio Cobolli, ki se bo na novi lestvici ATP prvič v karieri povzpel med najboljših 30 igralcev na svetu, je osvojil drugi turnir ATP v karieri. Prvi pokal je dvignil aprila letos v Bukarešti.

Andrej Rubljov (27 let, 17. na lestvici ATP), ki je od leta 2020 dobil 85 dvobojev na turnirjih ATP 500 - drugi najuspešnejši je Stefanos Cicipas s 65 zmagami, je enajstič izgubil v finalu, tako da ostaja pri sedemnajstih naslovih.

Mlada Avstralka do prvenca

Maya Joint je osvojila turnir v Rabatu. Foto: Reuters Avstralka Maya Joint je zmagovalka teniškega turnirja WTA 250 v Maroku. V finalu turnirja z nagradnim skladom 246.269 evrov v Rabatu je bila boljša od Romunke Jaqueline Cristian. Za najstnico iz Avstralije je to premierni naslov na turnirjih najvišjega ranga. Joint, ki je prvič igrala v finalu turnirjev serije WTA, potem ko je pred tem osvojila le dva turnirja serije ITF, se bo na novi lestvici WTA povzpela na rob najboljše petdeseterice.

Devetnajstletna Avstralka je v Rabatu igrala še v finalu turnirja dvojic in tudi tam v navezi z Gruzijko Oksano Kalašnikovo dvignila pokal. Šestindvajsetletna Cristian je bila drugič v finalu WTA in je še naprej brez naslova. Izgubila je tudi v Linzu pred dobrimi tremi leti.

Ribakina najboljša v Strasbourgu

Jelena Ribakina je pred OP Francije v odlični formi. Foto: Reuters Kazahstanka Jelena Ribakina je osvojila teniški turnir serije WTA 500 v francoskem Strasbourgu z nagradnim skladom 925.661 evrov. V finalu je bila boljša od Rusinje Ljudmile Samsonove s 6:1, 6:7, in 6:1. Za 25-letno Ribakino je bil to jubilejni dvajseti finale WTA in deveta lovorika na najvišji ravni. Nazadnje je lani zmagala prav tako na pesku v Stuttgartu.

Ribakina je drugič igrala v finalu Strasbourga - pred petimi leti jo je premagala Elina Svitolina, hkrati pa je vpisala drugo zmago v šestih dvobojih proti leto starejši Samsonovi. Dobila je zadnje dva dvoboja, današnji pa je bil njun prvi na pesku, na katerem ima zdaj Jelena Ribakina v finalih razmerje 4-1.

Ljudmila Samsonova je bila devetič v finalu WTA in ostaja pri petih naslovih. Nazadnje je do lovorike posegla na lanskem travnatem turnirju v Hertogenboschu.