Preiskava je končana: je Hrvat zlorabil svojo varovanko?

Hrvaški teniški trener do preklica ostaja suspendiran, so sporočili iz teniškega združenja WTA, potem ko so na začetku leta na dan prišle informacije, da je Stefano Vukov domnevno zlorabil vrhunsko teniško igralko Jeleno Ribakino.

O zgodbi Stefana Vukova in Jelene Ribakine je bilo v preteklosti že veliko napisanega. Njuni poti sta se tik pred OP ZDA v nekoliko nenavadnih okoliščinah razšli. Takrat se je veliko pisalo o vprašljivih metodah treniranja in tem, da Ribakina naj ne bi bila zadovoljna s tem. Na podlagi tega je bila proti Hrvatu sprožena preiskava, ki je zdaj končana, a je organizacija WTA v javnost poslala precej skopo sporočilo.

Foto: Guliverimage

Podrobnosti ne razkrivajo

"WTA potrjuje, da je neodvisna preiskava Stefana Vukova zaradi morebitne kršitve kodeksa ravnanja WTA končana. Po tem postopku suspenz ostaja veljaven. Da bi zaščitili zaupnost in celovitost preiskave ter njenih ugotovitev, WTA ne bo razkrila dodatnih podrobnosti. Še naprej zagotavljamo, da so vsi primeri obravnavani na pošten in objektiven način, skladno s kodeksom ravnanja WTA," so zapisali v sporočilu za javnost.

Foto: Instagram

Goran Ivanišević je zdaj že nekdanji trener Jelene Ribakine. Foto: Guliverimage

Iz tega sporočila je jasno, da je hrvaški teniški trener do preklica suspendiran. V zadnjih mesecih se je okrog tega primera dvignilo veliko prahu, sploh potem, ko je kazahstanska teniška igralka po le nekaj mesecih odslovila Gorana Ivaniševića, nekdanjega trenerja Novaka Đokovića. Pred tem je legendarnega Ivaniševića in številne druge na začetku letošnjega OP Avstralije presenetila, ko je na družbenih omrežjih zapisala, da se v njeno ekipo vrača Aleksander Vukov.

"To res ni dobro za nikogar. Preiskava še poteka, tako da počakajmo, da jo WTA konča, potem pa se bomo lahko pogovarjali o vsem," je takrat dejal Ivanišević, ki se je v tem času že razšel s trenutno 7. igralko sveta.

Foto: Guliverimage

Kazahstanka trdi, da je nekdanji trener nikoli ni trpinčil

Jelena Ribakina sicer že ves čas trdi, da je Stefano Vukov ni nikoli trpinčil ali počel česa podobnega in da ima veliko zaslug za njene uspehe. "Od samega začetka, ko sem bila okrog 200. mesta, do vsega, kar nama je uspelo narediti. Naštejte mi trenerje, ki so dosegli uspeh z igralko, ki je bila 200., nato pa zmagala na turnirjih za grand slam in se uvrstila med najboljše," je pred časom dejala zmagovalka turnirja v Wimbledonu iz leta 2022.

