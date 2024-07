Tatjana Dragović je ekskluzivno spregovorila za hrvaški Nacional. V intervjuju poudarja, da se proti njej ustvarja pravno-družinska gonja, za katero naj bi stal Goran Ivanišević. Tatjana Dragović je sicer znana hrvaška manekenka in poslovna ženska, ki ima z nekdanjim teniškim asom dva otroka. Vse do zdaj v javnosti ni spregovorila o večletnem ločitvenem postopku, da se hrvaške institucije ne bi še bolj obrnile proti njej. Zdaj si je premislila, ko je ugotovila, da želi Ivanišević njuno hčerko prepričati, naj na skrivaj in z goljufijo prevzame stanovanje, v katerem v Zagrebu živi ona s svojo družino.

Medtem naj bi jo tudi nadlegoval. Pred nekaj tedni so tri noči zaporedoma pri njej zvonili neznanci in jo na ta način prestrašili. To je prijavila policiji, saj meni, da za tem stoji njen nekdanji mož, ki jo želi pregnati iz stanovanja, čeprav ima tam pravico živeti do konca življenja. "Zbudil me je zvonec in bila sem prestrašena. Seveda ponoči nihče ne pričakuje obiska in nisem želela odpreti vrat. Ko sem na videu videla tiste neznane moške in ker v sosednji sobi spi moj devetletni otrok, mi je dobesedno spodneslo tla pod nogami."

"Prijel me je za vrat in dušil"

Javno je spregovorila tudi o nasilju, potem ko je pred dnevi dobila vpogled v odločbo občinskega državnega pravobranilstva o njeni ovadbi proti Goranu Ivaniševića zaradi nasilja v družini. O tem je dolgo molčala, saj je želela ohraniti kar se da običajne odnose z nekdanjim možem in otroki.

"Goran Ivanišević me je prijel za vrat in me dušil. Potem je jokal in dejal, da ni mislil tako. Bala sem se, ali bom preživela. S svojim molkom sem samo dovolila, da se je moč njegovega očeta z leti samo še povečevala," je razkrila danes 46-letna Tatjana Dragović.

Goran Ivanišević je do pred kratkim uspešno sodeloval z Novakom Đokovićem. Foto: Reuters

Na igrišču so mu večkrat popustili živci.

Goran Ivanišević je bil nekdaj vrhunski teniški igralec, ki se je povzpel na drugo mesto lestvice ATP, v svoji karieri pa je osvojil 22 turnirjev. Še najbolj pa bo v spominu ostal zgodovinski finale Wimbledona iz leta 2001, ko je kot povabljen igralec zmagal na najprestižnejšem turnirju na turneji.

Zelo dobro se je znašel tudi v trenerski vlogi, saj je donedavnega več kot uspešno treniral Novaka Đokovića, enega najboljših igralcev vseh časov. S Srbom sta se razšla marca, vest pa je za mnoge prišla nepričakovano.

"Goran in jaz sva pred nekaj dnevi odločila, da prekineva sodelovanje. Kemija na igrišču je imela vzpone in padce, ampak najino prijateljstvo je bilo od nekdaj trdno. Pravzaprav sem ponosen na to, nisem pa prepričan, da je on: poleg tega, da sva skupaj zmagovala v dvobojih, sva imela dolga leta boje v igri človek, ne jezi se. In ta turnir se za naju nikoli ne bo končal," je ob razhodu zapisal eden najboljših igralcev vseh časov.

Bil je temperamenten igralec

Ivanišević je bil znan kot izjemno temperamenten igralec, ki mu je velikokrat ušla kakšna kletvica. Še danes je edini, ki je moral zaradi vseh polomljenih loparjev predati dvoboj. A takšen je bil. Iskren in pošten do svojih nasprotnikov, zato mu je bilo marsikaj oproščeno. Ljubitelji tenisa so ga imeli radi prav takšnega.

