Kaj je po šokantni novici povedal Đoković?

V četrtek so v Beogradu predvajali film o Nikoli Piliću, legendarnem trenerju. Tja je prišel tudi Novak Đoković, ki je pred dnevi sporočil, da je prekinil sodelovanje z Goranom Ivaniševićem. Po filmu je Beograjčan nekaj besed spregovoril o svoji zadnji odločitvi.

Zakaj sta končala sodelovanje?

V uvodu je povedal, da bo Goran za vedno ostal njegov prijatelj in prijatelj njegove družine. "Zelo mi je pri srcu in konec poklicnega sodelovanja ne pomeni konec prijateljstva. Razhod je bil pozitiven, kolikor je lahko. Po skoraj petih letih se je pojavilo zasičenje. Pisala sva zgodovino tega športa, osvajala sva turnirje za grand slam, šla skozi marsikaj – diskvalifikacija, deportacija … Vedno se bom spominjal, da je bil z mano, in takšne vrednote so bile pred vsem drugim. Posledica te kemije so bili rezultati. Želim mu vse najboljše," je zbranim novinarjem povedal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Bo sploh še kdo trener?

Seveda se mnogi ob tem sprašujejo, kdo bo v Đokovićevem taboru prevzel trenersko mesto, ki je vse prej kot lahko delo. A za zdaj je še vse zavito v tančico skrivnosti. "Še vedno nimam jasne predstave, kdo bi bil lahko trener in ali sploh kdo bo. Že od majhnega sem imel trenerje in poskušam ugotoviti, kaj je tisto, kar potrebujem. O tem boste pravočasno obveščeni," so besede Đokovića zapisali na srbskem portalu Blic.

Letos ni šlo vse po načrtih. Foto: Guliverimage

Sezona se ni začela po njegovih pričakovanjih

Jasno je, da 36-letni Beograjčan letošnje sezone ni začel v svojem slogu. Sprva se je poslovil v četrtfinalu OP Avstralije, prvega turnirja za grand slam. Še večje razočaranje je doživel na turnirju v Indian Wellsu, ko ga je v tretjem krogu premagal Luca Nardi, šele 123. igralec sveta. Turnir v Miamiju je odpovedal, nato pa še končal sodelovanje z legendarnim Hrvatom.

