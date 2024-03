Novak Đoković je šokiral z novico

Vest je za mnoge prišla nepričakovano, saj sta Novak Đoković in Goran Ivanišević zelo dobro sodelovala in skupaj dosegla celo vrsto uspehov. A očitno sta oba spoznala, da je po šestih letih čas, da končata svoje sodelovanje.

Goran Ivanišević in Novak Đoković sta skupaj dosegla veliko. Foto: Reuters

Odločitev je padla nekaj dni nazaj

"Dobro se spominjam dneva, ko sem poklical Gorana z vprašanjem, ali bi bil del moje ekipe. To je bilo leta 2018. Marijan (Vajda op. p.) in jaz sva iskala nekaj inovacij, da v servis prinesemo neko čarovnijo. Pravzaprav nismo dobili samo servisa, ampak tudi veliko smeha, zabave, končanih sezon na prvem mestu, podrtih rekordov, 12 zmag na turnirjih za grand slam in še več finalov. Ali sem omenil še malo drame? Nolefam bi to morali vedeti," je uvodoma zapisal 36-letni Beograjčan in razkril, da je ta odločitev padla nekaj dni nazaj.

"Goran in jaz sva pred nekaj dnevi odločila, da prekineva sodelovanje. Kemija na igrišču je imela vzpone in padce, ampak najino prijateljstvo je bilo od vedno trdno. Pravzaprav sem ponosen na to, nisem pa prepričan, da je on: poleg tega, da smo skupaj zmagovali dvoboje, sva imela dolga leta boje v igri 'človek, ne jezi se'. In ta turnir se za naju nikoli ne bo končal," je še dodal eden najboljših igralcev vseh časov.

Novak Đoković v letošnji sezoni še ni našel prave forme. Foto: Reuters

Novak Đoković je imel v svoji nadvse uspešni karieri kar nekaj trenerjev. Srbski mediji pišejo, da je Nole zadnjih nekaj dni treniral v Beogradu, ob njem pa je nekdanji selektor srbske reprezentance za Davisov pokal Nenad Zimonjić.

Razlog za prekinitev sodelovanja so bilo verjetno slabši rezultati v zadnji sezoni. V letošnji sezoni se je Srb na OP Avstralije prebil do polfinala, na turnirju v Indian Wellsu pa je izpadel že v 3. krogu. Novak ima zdaj nekaj časa, da izbere pravega trenerja. Naslednji turnir bo igral v Monte Carlu, ki je na sporedu od 7. do 14. aprila.

Preberite še: