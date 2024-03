Čeprav je Novak Đoković še vedno prvi igralec sveta, se glede njegove igre pojavlja vse več dvomov. Med njimi je tudi nekdanji legendarni teniški igralec Jimmy Connors, ki predvideva, da se bliža konec Đokovićeve prevlade.

Jasno je, da 36-letni Beograjčan letošnje sezone ni začel v svojem slogu. Sprva se je poslovil v četrtfinalu OP Avstralije, prvega turnirja za grand slam. Še večje razočaranje je doživel na turnirju v Indian Wellsu, ko ga je v tretjem krogu premagal Luca Nardi, šele 123. igralec sveta. Ob vsem tem se že pojavljajo vprašanja, kako dolgo bo Nole še igral.

"Edina stvar pri tem je, da ko pridobiš izkušnje, si že prestar, da bi z njimi kaj naredil." Foto: Guliverimage/Getty Images

Let ne moreš pretentati

Zagotovo se Novak Đoković ne bo kar tako predal in odnehal. Že večkrat je poudaril, da ima še vedno veliko željo in motivacijo pa uspehih. A Jimmy Connors meni, da čeprav ima Đoković veliko izkušenj, ne more pretentati svojih let.

"Leta so nekaj, česar ne moreš ukaniti. In kolikor poskušaš s pravilno prehrano, treningom ali čim drugim najti način, pri tem vedno štejejo številke. Ko igraš s fanti, ki so 15 let mlajši, so izkušnje zelo dobra stvar. Edina stvar pri tem je, da ko pridobiš izkušnje, si že prestar, da bi z njimi kaj naredil. Zgodi se, da pridejo mladi fantje, ki so pripravljeni delati. Tudi Đoković je bil takšen, ko je začel. Igral je z igralci, ki jih je moral premagati, da si je ustvaril ugled in vse to. In to je težko," so zapisali pri tennisuptodate.

Foto: Reuters

Premalo osredotočen na tenis?

Svoj pogled je dal tudi Paolo Bertolucci, nekdanji teniški igralec, danes pa teniški analitik. Ta je dejal, da se je pogovarjal s srbskimi kolegi, ki so mu razkrili, da Novak trenutno ni najbolj osredotočen na tenis. Zato si bo verjetno vzel nekaj časa za počitek in se skušal čim bolje pripraviti na sezono na pesku. "Slabo je igral v Avstraliji in tudi prej ni dobro igral. To leto ga še nismo videli v pravi podobi," je povedal italijanski teniški strokovnjak.

Preberite še: