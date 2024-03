Presenetljiv poraz Novaka Đokovića na velikem turnirju v Indian Wellsu, kjer je nepričakovano ostal praznih rok proti 123. igralcu sveta, 20-letnemu Italijanu Luci Nardiju, je pustil posledice. Srbski teniški as se je po poročanju srbskega Sportkluba odločil, da bo izpustil bližajoči se spektakel v Miamiju in se osredotočil na priprave na del sezone, ki poteka na peščeni podlagi.

Prvi lopar sveta se je kmalu po šokantnem porazu proti 16 let mlajšemu tekmecu iz Italije odločil, da ne bo nastopil na turnirju ATP masters v Miamiju. Ta se bo začel prihodnji teden in bo trajal vse do konca marca. Novak Đoković ima lepe spomine na največji turnir, ki poteka v zvezni državi Florida. Osvojil ga je že šestkrat in je rekorder tekmovanja. Šestkrat ga je osvojil le še Američan Andre Agassi. Tako bo prvi nosilec turnirja v Miamiju Španec Carlos Alcaraz.

Novak Đoković je na uvodnem grand slamu sezone v Melbournu v polfinalu izgubil proti Italijanu Janniku Sinnerju. V Indian Wellsu je v 3. krogu izgubil proti njegovemu rojaku. Foto: Reuters

Za zdaj se še ne ve, ali se je 36-letni srbski as, ki ne skriva želje, da bi v olimpijskem letu 2024 dosegel največje uspehe na grand slamih in olimpijskih igrah v Franciji, odločil za ta korak zaradi zdravstvenih težav. Če ne bo prišlo do kakšnih zapletov, se bo vrnil na igrišča prihodnji mesec v Monte Carlu. Na tem turnirju bi lahko nastopil tudi Španec Rafael Nadal.