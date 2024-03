Đokoviću se kaj takšnega še ni zgodilo

Na turnirju serije masters v Indian Wellsu je prišlo do velikega presenečenja, ko se je že v 3. krogu od turnirja poslovil Novak Đoković, eden najboljših igralcev sveta. Srbu, ki ima že obilico rekordov, se kaj takšnega na turnirjih za grand slam še ni zgodilo.

Novak Đokoković je na veliko presenečenje po treh nizih izgubil proti Italijanu Luci Nardiju 6:4, 3:6, 6:3. Vsi so pričakovali rutinsko zmago enega najboljših igralcev vseh časov, a na koncu je doživel poraz proti 123. igralcu sveta, ki se je na turnir uvrstil kot srečni poraženec.

Sicer je Luca Nardi najnižje uvrščen igralec v zgodovini, ki je Novaka Đokovića premagal na turnirju serije masters. Do zdaj je bil Kevin Anderson najnižje uvrščeni igralec na turnirju serije masters, ki mu je uspelo premagati Srba. Leta 2008 je bil Anderson uvrščen na 122. mesto na lestvici ATP.

Luca Nardi je poskrbel za veliko presenečenje. Foto: Reuters

Malo je manjkalo, pa sploh ne bi igral na turnirju

Pravzaprav je malo manjkalo, da Nardi sploh ne bi igral na turnirju, potem ko je izgubil v zadnjem krogu kvalifikacij in bil tretji na seznamu srečnih poražencev. "Nisem razmišljal o tem, da ostanem tukaj. Že naslednji dan bi moral oditi. Ostal sem, ker je obstajala majhna možnost, da bi bil uvrščen. In to se je zgodilo. Mislil sem že na naslednji turnir."

Zanimivo je, da ima mladi Italijan v svoji sobi plakat Novaka Đokovića. Vprašali so ga, ali ga bo obdržal na steni, potem ko je premagal svojega vzornika. "Da, da. Vsak večer, ko se uležem v posteljo, vidim Novaka. Mislim, da bom nadaljeval to tradicijo. Da imam plakat in mislim, da ga bom obdržal."

Bo sploh prišel v Miami?

Novak Đokovič bi moral naslednji turnir igrati v Miamiju, a ni še nič zagotovo. "Potrebujem dan ali dva, da ugotovim, kaj si želim," je bil po porazu jasen Beograjčan.