Je tukaj dokončno počilo med Đokovićem in Ivaniševičem? #video

V sredo je teniški svet presenetila novica, da se razhajata teniški igralec Novak Đoković in njegov trener Goran Ivanišević, ki sta zadnjih šest let zelo dobro sodelovala. Po tem sporočilu je bilo v medijih kar nekaj odzivov, nekateri pa že ugibajo, kje je med Srbom in Hrvatom dokončno počilo.

Mnogi so prepričani, da je vrag odnesel šalo na OP Avstralije, prvem letošnjem turnirju za grand slam, ko je bil Novak Đoković v polfinalu proti Janniku Sinnerju povsem nemočen in je izpadel s turnirja. Novak je v preteklosti že večkrat spreminjal svojo ekipo, tokrat je očitno na vrsto prišel Goran Ivanišević.

V polfinalu OP Avstralije je bil Đoković povsem nemočen, saj nikakor ni mogel prebrati servisa Italijana. V Srbu se je kuhalo vse do četrtega niza, ko je začelo vreti iz njega. "Kako ste slabi … Grozni, grozni ste vsi!" A vedeti moramo, da se je Đoković večkrat jezil na svojo ekipo in tudi sam večkrat priznal, da je z njim zelo težko shajati. Vseeno je treba tudi povedati, da se je Nole od legendarnega Hrvata poslovil z velikim spoštovanjem.

Novak Đoković v zadnjem času ne najde prave igre. Foto: Reuters

Najboljša odločitev za Novaka

Bivši selektor Srbije za Davisov pokal in eden največjih teniških strokovnjakov Radmilo Armenulić meni, da se je prvi igralec sveta odločil za pravo potezo. "Novak je spoznal, da mu Ivanišević ne more posvečati toliko pozornosti, kolikor je potrebuje. Očitno je, da treningi niso bili več aktivni in da se je zasičil. Mislim, da se je Novak dobro odločil," je za Kurir na začetku povedal Armenulić, ki zelo dobro pozna tako Đokovića kot tudi Ivaniševića.

"Goran je bil moj igralec, zelo dobro ga poznam. Rad ima fantazije, kar pa ni dobro za trenerja. Še posebej ne za trenerja, ki skrbi za prvega igralca sveta. Poleg tega nisem povsem prepričan, da opazi podrobnosti v teniški igri," je dodal Armenulić in še povedal, da bi bil Ivan Lendl idealen trener za 36-letnega Beograjčana.

Ivan Ljubičić je zadnja leta treniral Rogerja Federerja. Foto: Guliverimage/Getty Images

Pred časom je za italijanski medij La Gazzetta dello Sport spregovoril Ivan Ljubičić, zadnji trener Rogerja Federerja. Hrvat je prepričan, da bosta naslednja leta na teniških igriščih dominirala Carlos Alcaraz in Jannik Sinner, medtem ko za Đokovića meni, da je trenutno v rezultatski krizi.

"Njegova težava je psihološke narave in zagotovo ni pozabil igrati tenisa. Brez dvoma mora Nole v sebi najti tisti ogenj. To mu manjka. Navadil nas je, da se bori za vsako točko in igrišče osvoji centimeter za centimetrom. Če nima te motivacije, je lahko v težavah. Prepričan sem, da so njegovi pravi cilji v tej sezoni Roland Garros, Wimbledon in olimpijske igre ter da se bo do takrat sestavil.

Boris Becker in Novak Đoković sta tri leta uspešno sodelovala. Foto: Guliverimage/Getty Images

Boris Becker je pohvalil Ivaniševića

Na družbenih omrežjih se je med drugimi oglasil Boris Becker, nekdanji trener Novaka Đokovića, s katerim sta tudi zelo uspešno sodelovala. Nemec in Nole sta namreč sodelovala od leta 2013 do leta 2016. Becker, še danes najmlajši zmagovalec Wimbledona, je na družbenih omrežjih komentiral sodelovanje med Ivaniševićem in njegovim nekdanjim varovancem. "Izjemno uspešno partnerstvo. Vse pohvale Goranu!"

