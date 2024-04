Kaj je Ivaniševič po razhodu povedal o Đokoviću?

Novak Đoković je pred dnevi presenetljivo sporočil, da se z dolgoletnim trenerjem Goranom Ivaniševićem razhajata. Srbski teniški zvezdnik se je legendarnemu Hrvatu iskreno zahvalil za sodelovanje in se kmalu za tem ozrl za novimi izzivi. Nole je trenutno v Monte Carlu, kjer se pripravlja na tamkajšnji turnir, ob igrišču pa ga spremlja Nenad Zimonjić. Ivaniševiću se zdi ta izbira pravilna.

Za Nenada Zimonjića pravi, da idealna oseba za Đokovića. Foto: Guliverimage/Getty Images

"Novak ta trenutek ne potrebuje novega trenerja. Preden bi ga spoznal, bi on (Novak op. p.) po desetih dnevih znorel, trener pa bi se spraševal, kaj se dogaja. Moja teorija je, da Balkanec lahko trenira vsakogar, ampak igralca s tega območja lahko trenira samo Balkanec. Marjan (Vajda, op. p.) je Slovak, ampak smo blizu, medtem ko je Boris (Becker, op. p.) dobro delal z njim, ker je teniško zelo inteligentna oseba. Zelo mu je pomagal," je povedal Splitčan in se dotaknil tudi Nenada Zimonjića.

"Z Zikijem sva se slišala. Govorila sva, preden sem izvedel, da ga je Novak poklical. Mislim, da je Ziki idealen za Novaka. Lahko mu pomaga pri tenisu. Novak vse ve, ampak mogoče mu je treba iste stvari povedati na drugačen način in z drugačnim pristopom. To bi bila za Novaka osvežitev."

Goran Ivanišević in Novak Đoković sta od leta 2019 zelo dobro sodelovala. Foto: Reuters

Kaj mu najbolj želi v prihodnosti?

Goran Ivanišević je prepričan, da ima Beograjčan in prvi igralec sveta še vedno veliko motivacije in mu v prihodnje želi še veliko uspehov. "Od srca mu želim, da osvoji olimpijsko zlato, pred vsemi turnirji za grand slam. To je nekaj, kar si želi in se čuti dolžnega. Nikomur ni nič dolžan, ampak … Želim mu, da mu to uspe," je za srbski Sport Klub povedal Ivanišević.

Dodal je: "Ko je Novak DJ, potem ljudje plešejo na to, kar on predvaja. Prej ko bo stopil za pult za DJ, prej bodo zaplesali."

Novak Đoković in Goran Ivanišević sta uspešno sodelovala od leta 2019 in nanizala celo vrsto izjemnih uspehov.

