Ali Đoković pripravlja še eno veliko presenečenje?

V naslednjih dneh ali tednih bo v medijih zagotovo veliko ugibanj, kdo bi bil lahko naslednji trener Novaka Đokovića, potem ko je ta pred dnevi nenadno sporočil, da sta se s Hrvatom Goranom Ivaniševićem razšla. V zadnjih letih sodelovanja sta dosegla nekaj izjemnih uspehov, letošnja sezona pa Srbu ne gre najbolj po načrtih.

Bi se Novak Đoković lahko bolj umiril, potem ko sta imela z Goranom Ivaniševićem precej intenziven odnos. Foto: Guliverimage

Bo glavno trenersko vlogo prevzela ženska?

Novak Đokovič je v svojih izjavah razkril, da še ne ve, ali bo imel v prihodnje sploh še svojega trenerja. V javnosti se je pojavilo že kar nekaj imen in predlogov, kdo bi prvemu igralcu na svetu lahko najbolj pomagal. Po pisanju portala Kurir, naj bi bili na spisku tudi dve ženski.

Čeprav se to sliši skoraj neverjetno, naj bi bili na spisku Amelie Mauresmo in Conchita Martinez. Med drugim pa omenjajo tudi Judy Murray, mamo teniškega igralca Andyja Murrayja. Prvi dve imeni sta se v trenerskih vodah zelo dobro znašli, medtem ko Judy Murray do zdaj še ni prevzela glavne vloge trenerske vloge.

Mnogi so prepričani, da bi bil odnos med žensko trenerko in Novakom Đokovićem lahko bolj umirjen in na igrišču ne bi videli takšnih izpadov, kot smo jih denimo videli v času, ko ga je treniral Goran Ivanišević.

Francozinja nekoč že sodelovala s prvim igralcem sveta

Spomnimo, da je Amelie Mauresmo od leta 2014 do 2016 sodelovala z Andyjem Murrayjem, od leta 2019 do 2020 pa je z njo sodeloval Lucas Pouille, Conchita Martinez pa je od leta 2015 do 2017 vodila špansko moško reprezentanco v Davisovem pokalu, trenirala pa je tudi nekaj vrhunskih teniških igralka. Med njimi je bila tudi Garbine Muguruza, nekdaj prva igralka sveta.

Bil bi svojevrsten šok

Če bi Novak Đoković izbral žensko za trenerko, bi bil po svoje svojevrsten šok in zanimivo bi bilo videti, kako bi se odzvala okolica. Še zelo svež je spomin, ko je Andy Murray pred leti odkrito spregovoril, kakšni so bili odzivi, ko je povedal, da bi v svojo ekipo povabil žensko trenerko.

Andy Murray in Amelie Mauresmo sta pred leti uspešno sodelovala. Foto: Gulliver/Getty Images

Kako se je pred leti odzvala množica?

"Pred OP Francije, so me na novinarski konferenci vprašali, kdo bi bil lahko moj naslednji trener? Kot možnost sem omenil Martino Navratilovo," je povedal Murray, nekdaj prvi igralec sveta. "V medijih so objavili, da razmišljam o sodelovanju s trenerko in začel sem dobivati sporočila od drugih igralcev in trenerjev, da ne morejo verjeti, da se igram takšno igro z mediji in da bi moral naslednji dan povedati, da razmišljam o sodelovanju s psom," je presenečen razlagal Murray in povedal, da mu je žal, da v času sodelovanja s francosko trenerko ni osvojil turnirja za grand slam, saj je to za veliko ljudi pomenilo neuspeh. "Čutil sem, da jo je veliko ljudi bolj obsojalo zgolj zato, ker je bila ženska."

